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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrely-1826423277.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за пять минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по три снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:29
2022-10-25T07:36
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по три снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."После 6.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 7.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20221023/dnr-1826011755.html
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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:29 25.10.2022 (обновлено: 07:36 25.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по три снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"После 6.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 7.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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