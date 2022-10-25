https://ria.ru/20221025/obstrel-1826755384.html

Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем

Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем - РИА Новости, 25.10.2022

Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем

Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:19

2022-10-25T19:19

2022-10-25T19:19

в мире

антониу гутерреш

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, одним из дестабилизирующих факторов в Сирии являются атаки Израиля "с систематическим нарушением воздушного пространства Сирии и соседних арабских стран, в ходе которых наносятся удары по гражданским целям"."Сирийцы неоднократно выступали с соответствующими обращениями на имя генсекретаря и в адрес СБ ООН по фактам многочисленных нарушений устава организации и норм международного гуманитарного права. Считаем неприемлемым оставлять эти письма без должной реакции", - сказал Полянский.Дипломат указал, что по другим сюжетам генсек ООН "выражает свои оценки гораздо активнее, порой даже не дожидаясь позиции стран-членов ООН".В понедельник сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщал, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС.

https://ria.ru/20221024/pvo-1826298105.html

https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826272098.html

россия

сирия

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в мире, антониу гутерреш, россия, сирия, израиль, совет безопасности оон, оон