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Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем - РИА Новости, 25.10.2022
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Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем
Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем - РИА Новости, 25.10.2022
Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем
Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:19
2022-10-25T19:19
в мире
антониу гутерреш
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сирия
израиль
совет безопасности оон
оон
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, одним из дестабилизирующих факторов в Сирии являются атаки Израиля "с систематическим нарушением воздушного пространства Сирии и соседних арабских стран, в ходе которых наносятся удары по гражданским целям"."Сирийцы неоднократно выступали с соответствующими обращениями на имя генсекретаря и в адрес СБ ООН по фактам многочисленных нарушений устава организации и норм международного гуманитарного права. Считаем неприемлемым оставлять эти письма без должной реакции", - сказал Полянский.Дипломат указал, что по другим сюжетам генсек ООН "выражает свои оценки гораздо активнее, порой даже не дожидаясь позиции стран-членов ООН".В понедельник сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщал, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС.
https://ria.ru/20221024/pvo-1826298105.html
https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826272098.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, сирия, израиль, совет безопасности оон, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Сирия, Израиль, Совет Безопасности ООН, ООН
19:19 25.10.2022
 
Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем

Зампостпреда России в ООН Полянский: неприемлемо игнорировать обстрелы Сирии Израилем

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт – РИА Новости. Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, одним из дестабилизирующих факторов в Сирии являются атаки Израиля "с систематическим нарушением воздушного пространства Сирии и соседних арабских стран, в ходе которых наносятся удары по гражданским целям".
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:12
Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
"Сирийцы неоднократно выступали с соответствующими обращениями на имя генсекретаря и в адрес СБ ООН по фактам многочисленных нарушений устава организации и норм международного гуманитарного права. Считаем неприемлемым оставлять эти письма без должной реакции", - сказал Полянский.
Дипломат указал, что по другим сюжетам генсек ООН "выражает свои оценки гораздо активнее, порой даже не дожидаясь позиции стран-членов ООН".
В понедельник сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщал, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС.
Сотрудники организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:15
Методы провокации с "грязной бомбой" применяли в Сирии, заявило Минобороны
 
В миреАнтониу ГутеррешРоссияСирияИзраильСовет Безопасности ООНООН
 
 
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