https://ria.ru/20221025/obstrel-1826706946.html

В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Четыре человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:18

2022-10-25T17:18

2022-10-25T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на пересечении улицы Арктики и улицы Оглоблина в Буденновском районе Донецка ранены четыре человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221025/donetsk-1826700587.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, буденновский район, донецкая народная республика