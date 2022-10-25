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В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
Четыре человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:18
2022-10-25T17:18
2022-10-25T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на пересечении улицы Арктики и улицы Оглоблина в Буденновском районе Донецка ранены четыре человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
В Донецке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Буденновского района