https://ria.ru/20221025/obstrel-1826658972.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 25.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов

Украинские войска обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:33

2022-10-25T15:33

2022-10-25T15:33

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.51 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.59 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.00 мск украинские войска выпустили по Минеральному пять снарядов калибром 155 миллиметров и по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.05 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.10 мск по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826640276.html

https://ria.ru/20221025/sniper-1826631502.html

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украина

донецкая народная республика

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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия