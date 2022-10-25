https://ria.ru/20221025/obstrel-1826658972.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 25.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
Украинские войска обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:33
2022-10-25T15:33
2022-10-25T15:33
специальная военная операция на украине
донецк
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донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.51 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.59 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.00 мск украинские войска выпустили по Минеральному пять снарядов калибром 155 миллиметров и по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.05 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.10 мск по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826640276.html
https://ria.ru/20221025/sniper-1826631502.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
ВСУ обстреляли Донецк, а также Дзержинск, Горловку, Орловку и Макеевку