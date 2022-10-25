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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826601973.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 25.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:11
2022-10-25T13:11
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
ясиноватая
сцкк
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.14 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.16 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221025/operatsiya-1826598126.html
https://ria.ru/20221025/rogozin-1826456195.html
донецк
макеевка
ясиноватая
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донецк, макеевка, ясиноватая, сцкк, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:11 25.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.14 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.16 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 12.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаЯсиноватаяСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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