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Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826430253.html
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области
Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
мелитополь
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Ночью (украинские войска) нанесли удар по селу Светлодолинское – это крупное село под Мелитополем. Как минимум было 7 взрывов", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Последствия обстрела выясняются, работают оперативные группы, добавил он.
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владимир рогов, запорожская область, мелитополь, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина
09:00 25.10.2022
 
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ночью (украинские войска) нанесли удар по селу Светлодолинское – это крупное село под Мелитополем. Как минимум было 7 взрывов", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
Последствия обстрела выясняются, работают оперативные группы, добавил он.
Осколки разбитого окна жилого дома в Луганской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
07:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Золотое-2
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьМелитопольРоссияУкраина
 
 
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