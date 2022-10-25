https://ria.ru/20221025/obstrel-1826430253.html

Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области

Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области

Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:00

2022-10-25T09:00

2022-10-25T09:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

мелитополь

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Ночью (украинские войска) нанесли удар по селу Светлодолинское – это крупное село под Мелитополем. Как минимум было 7 взрывов", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Последствия обстрела выясняются, работают оперативные группы, добавил он.

https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html

запорожская область

мелитополь

россия

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владимир рогов, запорожская область, мелитополь, россия, украина