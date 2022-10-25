https://ria.ru/20221025/obstrel-1826430253.html
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области
Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
мелитополь
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по селу Светлодолинское под Мелитополем, прозвучало минимум семь взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Ночью (украинские войска) нанесли удар по селу Светлодолинское – это крупное село под Мелитополем. Как минимум было 7 взрывов", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Последствия обстрела выясняются, работают оперативные группы, добавил он.
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html
запорожская область
мелитополь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, мелитополь, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина
Украинские войска обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли село Светлодолинское в Запорожской области