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Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826424307.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:48
2022-10-25T07:49
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 7.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221023/donetsk-1826050692.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
07:48 25.10.2022 (обновлено: 07:49 25.10.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Уничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 7.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 13:57Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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