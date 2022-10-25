https://ria.ru/20221025/obstrel-1826424307.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:48
2022-10-25T07:48
2022-10-25T07:49
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 7.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221023/donetsk-1826050692.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
07:48 25.10.2022 (обновлено: 07:49 25.10.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке