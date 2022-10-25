https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html
Украинские войска обстреляли Золотое-2
Украинские войска обстреляли Золотое-2 - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-2
Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
старобельск
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили представительство ЛНР в СЦКК."В результате обстрелов... в населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство заявило, что за истекшие сутки зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских войск по таким населенным пунктам, как Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское. Как сообщает вемдоство, всего за сутки выпустили восемь ракет из РСЗО HIMARS и пять снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221023/obstrel-1826057513.html
луганская народная республика
старобельск
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луганская народная республика, старобельск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Старобельск, СЦКК
07:20 25.10.2022 (обновлено: 07:34 25.10.2022)
Украинские войска обстреляли Золотое-2
В городе Золотое два жилых дома разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ