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Украинские войска обстреляли Золотое-2 - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html
Украинские войска обстреляли Золотое-2
Украинские войска обстреляли Золотое-2 - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-2
Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
старобельск
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили представительство ЛНР в СЦКК."В результате обстрелов... в населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство заявило, что за истекшие сутки зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских войск по таким населенным пунктам, как Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское. Как сообщает вемдоство, всего за сутки выпустили восемь ракет из РСЗО HIMARS и пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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луганская народная республика, старобельск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Старобельск, СЦКК
07:20 25.10.2022 (обновлено: 07:34 25.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Золотое-2

В городе Золотое два жилых дома разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсколки разбитого окна жилого дома в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в Луганской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома в Луганской области после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили представительство ЛНР в СЦКК.
"В результате обстрелов... в населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 14:33Специальная военная операция на Украине
В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП
Кроме того, представительство заявило, что за истекшие сутки зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских войск по таким населенным пунктам, как Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское. Как сообщает вемдоство, всего за сутки выпустили восемь ракет из РСЗО HIMARS и пять снарядов калибром 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскСЦКК
 
 
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