https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html

Украинские войска обстреляли Золотое-2

Украинские войска обстреляли Золотое-2 - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-2

Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

старобельск

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике разрушены в результате обстрелов населенного пункта украинскими войсками, заявили представительство ЛНР в СЦКК."В результате обстрелов... в населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство заявило, что за истекшие сутки зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских войск по таким населенным пунктам, как Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское. Как сообщает вемдоство, всего за сутки выпустили восемь ракет из РСЗО HIMARS и пять снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221023/obstrel-1826057513.html

луганская народная республика

старобельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, старобельск, сцкк