https://ria.ru/20221025/oborudovanie-1826401653.html
Московский производитель расширил выпуск образовательной продукции
Московский производитель расширил выпуск образовательной продукции - РИА Новости, 25.10.2022
Московский производитель расширил выпуск образовательной продукции
Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" расширил выпуск продукции, предназначенной для школьного образования, РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:18
2022-10-25T09:18
2022-10-25T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" расширил выпуск продукции, предназначенной для школьного образования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.Компания с 2019 года является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва"."Благодаря статусу резидента ОЭЗ московские компании получают значительные налоговые льготы, что позволяет им направлять сэкономленные средства на увеличение объемов выпуска и расширение ассортимента. В этом году "Научные развлечения" разработали восемь новых наборов для домашнего обучения по физике и химии. За все время работы на предприятии произвели более 220 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности", – отметил глава ДИПП Владислав Овчинский.По его словам, также растет число образовательных учреждений из различных регионов страны, в которые поставляется продукция московской компании. Товары резидента ОЭЗ используются более, чем в 40 тысячах школ, детских садов, вузов и других организациях."Сегодня уже полностью готовы и поступили в продажу наши новые наборы для опытов по физике серии #КлассДома, которые распределены по школьной программе 7-9 классов. Наборы разработаны ведущими преподавателями и учителями российских университетов и школ. Вскоре также представим аналогичные наборы для химии", – сказал генеральный директор компании "Научные развлечения" Олег Поваляев.
https://ria.ru/20221001/zhurnalisty-1820887344.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Московский производитель расширил выпуск образовательной продукции
Московский производитель "Научные развлечения" расширил выпуск образовательной продукции
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" расширил выпуск продукции, предназначенной для школьного образования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Компания с 2019 года является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".
"Благодаря статусу резидента ОЭЗ московские компании получают значительные налоговые льготы, что позволяет им направлять сэкономленные средства на увеличение объемов выпуска и расширение ассортимента. В этом году "Научные развлечения" разработали восемь новых наборов для домашнего обучения по физике и химии. За все время работы на предприятии произвели более 220 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности", – отметил глава ДИПП Владислав Овчинский
.
По его словам, также растет число образовательных учреждений из различных регионов страны, в которые поставляется продукция московской компании. Товары резидента ОЭЗ используются более, чем в 40 тысячах школ, детских садов, вузов и других организациях.
"Сегодня уже полностью готовы и поступили в продажу наши новые наборы для опытов по физике серии #КлассДома, которые распределены по школьной программе 7-9 классов. Наборы разработаны ведущими преподавателями и учителями российских университетов и школ. Вскоре также представим аналогичные наборы для химии", – сказал генеральный директор компании "Научные развлечения" Олег Поваляев.