https://ria.ru/20221025/obmen-1826473263.html
МИД Ирана раскрыл детали обмена заключенными с США
МИД Ирана раскрыл детали обмена заключенными с США - РИА Новости, 25.10.2022
МИД Ирана раскрыл детали обмена заключенными с США
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с руководителями информационных агентств стран-членов Организации информационных агентств стран Азии и Тихого РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:38
2022-10-25T11:38
2022-10-25T11:38
в мире
хосейн амир абдоллахиан
роберт малли
иран
вашингтон (штат)
тегеран (город)
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с руководителями информационных агентств стран-членов Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) рассказал подробности процесса обмена заключенными с Вашингтоном.Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран готов продолжить осуществлять достигнутые с Вашингтоном соглашения об обмене заключенными."Мы договорились с американской стороной об обмене политическими заключенными, - приводит агентство Mehr слова Абдоллахиана. - США назначили своего представителя из третьей страны, а Иран, делая первый шаг, в качестве гуманной меры обменял в Омане одного заключенного, основным преступлением которого был шпионаж, и который провел часть своего тюремного срока в Иране".Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.Еще в конце 2021 года спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Вашингтон не заключит соглашение с Тегераном по СВПД, если Иран не освободит четырех граждан США: Эмада Шарги, Морада Тахбаза, а также двух бизнесменов, отца и сына.
https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, роберт малли, иран, вашингтон (штат), тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Роберт Малли, Иран, Вашингтон (штат), Тегеран (город), МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
МИД Ирана раскрыл детали обмена заключенными с США
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Тегеран договорился с США об обмене политзаключенными