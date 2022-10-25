16:26 25.10.2022 (обновлено: 16:49 25.10.2022)
Минюст внес немецкую Dekabristen e.V.* в перечень нежелательных НПО
Минюст России внес немецкую Dekabristen e.V. ("Декабристы") в перечень нежелательных НПО
Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО немецкую организацию Dekabristen e.V.* ("Декабристы"*), сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать пятого октября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V.* ("Декабристы"*) (Германия)", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной.
Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.
НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".
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