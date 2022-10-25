https://ria.ru/20221025/npo-1826681719.html

Минюст внес немецкую Dekabristen e.V.* в перечень нежелательных НПО

Минюст внес немецкую Dekabristen e.V.* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 25.10.2022

Минюст внес немецкую Dekabristen e.V.* в перечень нежелательных НПО

Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО немецкую организацию Dekabristen e.V.* ("Декабристы"*), сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:26

2022-10-25T16:26

2022-10-25T16:49

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО немецкую организацию Dekabristen e.V.* ("Декабристы"*), сообщается на сайте ведомства."Двадцать пятого октября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V.* ("Декабристы"*) (Германия)", - говорится в сообщении.Ранее генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной.Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".* НПО включена в список нежелательных организаций

https://ria.ru/20220819/minyust-1810820921.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)