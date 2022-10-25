https://ria.ru/20221025/norvegiya-1826638430.html

В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российские спецслужбы

В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российские спецслужбы - РИА Новости, 25.10.2022

В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российские спецслужбы

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала в Тромсё на севере страны гражданина Бразилии, который подозревается в том, что на самом деле является... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:50

2022-10-25T14:50

2022-10-25T15:02

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МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии задержала в Тромсё на севере страны гражданина Бразилии, который подозревается в том, что на самом деле является россиянином и работает на спецслужбы РФ, сообщила телерадиокомпания NRK."Полицейская служба безопасности арестовала гражданина Бразилии, направлявшегося на работу в Университет Тромсё. Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является россиянином и работает на одну из российских спецслужб", - сообщила телекомпания.Отмечается, что полиция считает, что задержанный - так называемый "нелегал", человек, который позиционирует себя как обычный гражданин, однако при этом работает на российскую разведку."Среди прочего, он занимался исследованием гибридной войны. Это первый случай, когда PST (полицейская служба безопасности) арестовывает кого-то, кого они считают "нелегалом" в Норвегии", - добавили в телекомпании.

https://ria.ru/20221025/rossiya-1826619644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, россия, бразилия