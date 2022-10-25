https://ria.ru/20221025/nobelevka-1826732831.html
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий - РИА Новости, 25.10.2022
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий
Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:10
2022-10-25T18:10
2022-10-25T18:19
россия
белоруссия
швеция
нобелевский фонд
в мире
нобелевская премия
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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, сообщил во вторник Нобелевский фонд.В заявлении говорится, что "Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции", но из-за российской спецоперации на Украине "Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме".Вручение Нобелевских премий всегда проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, швеция, нобелевский фонд, в мире, нобелевская премия
Россия, Белоруссия, Швеция, Нобелевский фонд, В мире, Нобелевская премия
18:10 25.10.2022 (обновлено: 18:19 25.10.2022)
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий в Стокгольме