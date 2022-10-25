Рейтинг@Mail.ru
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/nobelevka-1826732831.html
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий - РИА Новости, 25.10.2022
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий
Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:10
2022-10-25T18:19
россия
белоруссия
швеция
нобелевский фонд
в мире
нобелевская премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_242:0:2172:1086_1920x0_80_0_0_bd87da46685dd7a3241e1ee1bcc60c4e.jpg
ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, сообщил во вторник Нобелевский фонд.В заявлении говорится, что "Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции", но из-за российской спецоперации на Украине "Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме".Вручение Нобелевских премий всегда проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html
россия
белоруссия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_15:0:2360:1759_1920x0_80_0_0_ad21b4283bfe68c25b05613e4d010283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, швеция, нобелевский фонд, в мире, нобелевская премия
Россия, Белоруссия, Швеция, Нобелевский фонд, В мире, Нобелевская премия
18:10 25.10.2022 (обновлено: 18:19 25.10.2022)
 
Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий

Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий в Стокгольме

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, сообщил во вторник Нобелевский фонд.
В заявлении говорится, что "Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции", но из-за российской спецоперации на Украине "Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме".
Вручение Нобелевских премий всегда проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
Медали Нобелевской премии в музее Альфреда Нобеля в Карлскуге, Швеция - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 08:00
Нобелевский комитет упустил возможность промолчать
 
РоссияБелоруссияШвецияНобелевский фондВ миреНобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала