https://ria.ru/20221025/nobelevka-1826732831.html

Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий

Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий - РИА Новости, 25.10.2022

Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий

Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:10

2022-10-25T18:10

2022-10-25T18:19

россия

белоруссия

швеция

нобелевский фонд

в мире

нобелевская премия

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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, сообщил во вторник Нобелевский фонд.В заявлении говорится, что "Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции", но из-за российской спецоперации на Украине "Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме".Вручение Нобелевских премий всегда проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).

https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html

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белоруссия

швеция

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Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, швеция, нобелевский фонд, в мире, нобелевская премия