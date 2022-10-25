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Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 25.10.2022
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Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 25.10.2022
Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:32
2022-10-25T19:50
эстония
россия
экономика
урмас рейнсалу
владимир путин
цены на нефть
украина
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня."Благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее. Я надеюсь, что будет принято официальное постановление правительства. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен", – сказал Рейнсалу изданию Postimees.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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эстония, россия, экономика, урмас рейнсалу, владимир путин, цены на нефть, украина, санкции в отношении россии
Эстония, Россия, Экономика, Урмас Рейнсалу, Владимир Путин, Цены на нефть, Украина, Санкции в отношении России
18:32 25.10.2022 (обновлено: 19:50 25.10.2022)
 
Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России

Рейнсалу: Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России с 5 декабря

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.
"Благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее. Я надеюсь, что будет принято официальное постановление правительства. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен", – сказал Рейнсалу изданию Postimees.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:16
Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти
 
ЭстонияРоссияЭкономикаУрмас РейнсалуВладимир ПутинЦены на нефтьУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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