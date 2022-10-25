https://ria.ru/20221025/nefteprodukty-1826740828.html

Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России

Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 25.10.2022

Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России

Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:32

2022-10-25T18:32

2022-10-25T19:50

эстония

россия

экономика

урмас рейнсалу

владимир путин

цены на нефть

украина

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня."Благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее. Я надеюсь, что будет принято официальное постановление правительства. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен", – сказал Рейнсалу изданию Postimees.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221024/es-1826272526.html

эстония

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, россия, экономика, урмас рейнсалу, владимир путин, цены на нефть, украина, санкции в отношении россии