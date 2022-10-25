https://ria.ru/20221025/neft-1826743553.html

Саудовский принц обвинил некоторые страны в манипуляции рынками нефти

Саудовский принц обвинил некоторые страны в манипуляции рынками нефти - РИА Новости, 25.10.2022

Саудовский принц обвинил некоторые страны в манипуляции рынками нефти

Некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками, полагает министр энергетики Саудовской Аравии, принц... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

саудовская аравия

сша

в мире

нефть

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками, полагает министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, слова которого приводит агентство Рейтер."Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что некоторые из них (стран - ред.) используют запасы из стратегического резерва как механизм для манипулирования рынками", - пишет агентство. При этом прямой цитаты Рейтер не приводит.Конкретные государства министр не назвал. Согласно агентству, Абдель Азиз бен Сальман подчеркнул, что стратегический резерв должен использоваться сугубо как механизм для смягчения дефицита поставок.В среду Министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.Согласно сообщению Рейтер, принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил, что продажа запасов нефти из стратегического резерва может привести к негативным экономическим последствиям уже в ближайшее время."Мой долг - дать понять, что потеря стратегического резерва может оказаться болезненной в ближайшие месяцы", - приводится агентством прямая цитата министра с конференции Future Initiative Investment (FII) в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826376200.html

https://ria.ru/20221024/nervy-1826336888.html

саудовская аравия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

саудовская аравия, сша, в мире, нефть