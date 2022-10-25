https://ria.ru/20221025/nebenzya-1826410196.html

Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор

Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор - РИА Новости, 25.10.2022

Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор

Москва расценит применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:10

2022-10-25T00:10

2022-10-25T09:38

специальная военная операция на украине

василий небензя

антониу гутерреш

россия

киев

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Москва расценит применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Ранее источник агентства сообщил, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы".Как отмечается в обращении, Киев может совершить провокацию при поддержке западных государств. "Наше министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран", - говорится в письме Небензи.Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения "грязной бомбы". Как отмечается, у таких планов будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения.В тексте сказано, что Москва также "призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".В письме также подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. "О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны", - указывает Небензя.Как сообщили ранее заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/oon-1826377773.html

https://ria.ru/20221024/sovbez-1826374418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/terrorizm-1825843530.html

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василий небензя, антониу гутерреш, россия, киев