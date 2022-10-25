https://ria.ru/20221025/nebenzya-1826410196.html
Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор
Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор - РИА Новости, 25.10.2022
Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор
Москва расценит применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:10
2022-10-25T00:10
2022-10-25T09:38
специальная военная операция на украине
василий небензя
антониу гутерреш
россия
киев
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Москва расценит применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Ранее источник агентства сообщил, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы".Как отмечается в обращении, Киев может совершить провокацию при поддержке западных государств. "Наше министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран", - говорится в письме Небензи.Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения "грязной бомбы". Как отмечается, у таких планов будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения.В тексте сказано, что Москва также "призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".В письме также подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. "О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны", - указывает Небензя.Как сообщили ранее заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221024/oon-1826377773.html
https://ria.ru/20221024/sovbez-1826374418.html
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василий небензя, антониу гутерреш, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Россия, Киев
00:10 25.10.2022 (обновлено: 09:38 25.10.2022)
Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор
Постпред Небензя: Россия расценит применение Украиной грязной бомбы как ядерный терроризм
ООН, 25 окт – РИА Новости. Москва расценит применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Ранее источник агентства сообщил, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы".
Как отмечается в обращении, Киев может совершить провокацию при поддержке западных государств. "Наше министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран", - говорится в письме Небензи.
Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения "грязной бомбы". Как отмечается, у таких планов будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения.
В тексте сказано, что Москва также "призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".
В письме также подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. "О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны", - указывает Небензя.
Как сообщили ранее заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев
приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области
, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу
.