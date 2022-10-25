https://ria.ru/20221025/nalogi-1826773899.html

Новая первая леди Великобритании предпочитает платить налоги в Индии

Новая первая леди Великобритании предпочитает платить налоги в Индии - РИА Новости, 25.10.2022

Новая первая леди Великобритании предпочитает платить налоги в Индии

Новая первая леди Великобритании, супруга премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти происходит из богатой семьи, она не смогла построить карьеру модельера, но... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:22

2022-10-25T21:22

2022-10-25T21:22

в мире

риши сунак

великобритания

индия

украина

sunday times

стэнфордский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab81501dabc37d24b6576e5a068e42fe.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новая первая леди Великобритании, супруга премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти происходит из богатой семьи, она не смогла построить карьеру модельера, но успешно занимается другим бизнесом, а также предпочитает платить многомиллионные налоги не в Великобритании, а в Индии, и не горит желанием получать гражданство этой страны.Риши Сунак познакомился с будущей женой, индианкой Акшатой Мурти, еще во время учебы в Стэнфордском университете: тогда оба будущих супруга получали степень магистра делового администрирования. В 2009 году пара сыграла свадьбу в индийском Бангалоре, позже у супругов родились две дочери. Одну из них родители решили назвать русским именем Анушка, которое в переводе с санскрита означает "благодать".Акшата Мурти является индийским модельером, однако она стала известна не за счет этого, а за счет того, что ее отец - основатель крупной IT-компании Infosys в Индии, индийский миллиардер Нараяна Мурти, состояние которого оценивается в 4,5 млрд долларов. Акшата Мурти, как сообщали многие британские СМИ, владеет 1% акций компании отца, и ее состояние оценивается более чем в 700 миллионов фунтов, что делает ее богаче самого короля Карла III.Из-за жены Риши Сунак не раз подвергался критике и попадал в скандалы. В марте этого года после начала российской спецоперации на Украине тогдашнего главу британского минфина обвинили в связях с Россией. Дело в том, что IT-компания его тестя Нараяна Мурти продолжила работать в России после начала конфликта на Украине и его жену упрекали в получении "кровавых денег" от дивидендов. После этого в апреле Infosys заявила об уходе с российского рынка.В апреле этого года также выяснилось, что Акшата Мурти не отказалась от индийского гражданства и, таким образом, не являясь резидентом Великобритании, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По сообщениям СМИ, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллионов фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании."Было бы неразумно и несправедливо просить ее разорвать связи со своей страной из-за того, что она замужем за мной. Она любит свою страну, как и я люблю свою. Я никогда бы не подумал о том, чтобы отказаться от своего британского гражданства. И я думаю, что большинство людей не отказались бы", - заявил Сунак в оправдание своей жены, отметив, что она со временем вернется в Индию, чтобы ухаживать за своими родителями.После скандала сама Мурти объявила, что впредь будет платить налоги в Великобритании со всех своих доходов компаний как внутри Соединенного Королевства, так и за его пределами.Примечательно, что супруга Сунака также владеет бизнесом в Великобритании: она владеет одной британской венчурной компанией и является директором или прямым акционером по меньшей мере пяти других британских компаний.В мае 2022 года супружеская пара впервые попала в список богатых людей газеты Sunday Times. Таким образом, Сунак стал первым политиком, попавшим в этот список с момента его создания в 1989 году.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

https://ria.ru/20221025/sunak-1826482444.html

https://ria.ru/20221025/sunak-1826524186.html

великобритания

индия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, великобритания, индия, украина, sunday times, стэнфордский университет