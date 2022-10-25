https://ria.ru/20221025/muntzhaki-1826713308.html

В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя

В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя - РИА Новости, 25.10.2022

В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:30

2022-10-25T17:30

2022-10-25T17:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков."1 сентября на свет появился кроха, которого сотрудники зоопарка назвали Эрнест. У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.Год назад в Ленинградском зоопарке появились маленькие саблезубые олени – мунтжаки. Из Калуги привезли самца Рудольфа и две самки – Комету и Резвую. В январе у Рудольфа с Кометой родился детеныш, которого назвали Эмилия, затем в июне Резвая стала мамой крошечной Оливии. В сентябре у мунтжаков родился третий детеныш – Эрнест.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20221024/alpaka-1826341570.html

https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, ленинградский зоопарк, россия, животные, санкт-петербург