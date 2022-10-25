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В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя - РИА Новости, 25.10.2022
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Хорошие новости
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В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя
В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя - РИА Новости, 25.10.2022
В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:30
2022-10-25T17:34
хорошие новости
общество
ленинградский зоопарк
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животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков."1 сентября на свет появился кроха, которого сотрудники зоопарка назвали Эрнест. У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.Год назад в Ленинградском зоопарке появились маленькие саблезубые олени – мунтжаки. Из Калуги привезли самца Рудольфа и две самки – Комету и Резвую. В январе у Рудольфа с Кометой родился детеныш, которого назвали Эмилия, затем в июне Резвая стала мамой крошечной Оливии. В сентябре у мунтжаков родился третий детеныш – Эрнест.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20221024/alpaka-1826341570.html
https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html
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общество, ленинградский зоопарк, россия, животные, санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, Ленинградский зоопарк, Россия, Животные, Санкт-Петербург
17:30 25.10.2022 (обновлено: 17:34 25.10.2022)
 
В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении третьего детеныша саблезубого оленя

© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтактеДетеныш мунтжаков, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш мунтжаков, родившийся в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Детеныш мунтжаков, родившийся в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков.
"1 сентября на свет появился кроха, которого сотрудники зоопарка назвали Эрнест. У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Детеныш альпаки по кличке Ватрушка в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:15Хорошие новости
Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка
Год назад в Ленинградском зоопарке появились маленькие саблезубые олени – мунтжаки. Из Калуги привезли самца Рудольфа и две самки – Комету и Резвую. В январе у Рудольфа с Кометой родился детеныш, которого назвали Эмилия, затем в июне Резвая стала мамой крошечной Оливии. В сентябре у мунтжаков родился третий детеныш – Эрнест.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Викунья - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:04
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
 
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