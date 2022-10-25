17:30 25.10.2022 (обновлено: 17:34 25.10.2022)
В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя
Ленинградский зоопарк сообщил о рождении третьего детеныша саблезубого оленя
Детеныш мунтжаков, родившийся в Ленинградском зоопарке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет третьего детеныша маленьких саблезубых оленей – мунтжаков.
"1 сентября на свет появился кроха, которого сотрудники зоопарка назвали Эрнест. У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Год назад в Ленинградском зоопарке появились маленькие саблезубые олени – мунтжаки. Из Калуги привезли самца Рудольфа и две самки – Комету и Резвую. В январе у Рудольфа с Кометой родился детеныш, которого назвали Эмилия, затем в июне Резвая стала мамой крошечной Оливии. В сентябре у мунтжаков родился третий детеныш – Эрнест.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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