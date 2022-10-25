Рейтинг@Mail.ru
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/most-1826786392.html
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста - РИА Новости, 25.10.2022
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:09
2022-10-25T23:09
россия
керченский пролив
крымская железная дорога
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_d42b2521f3dc6ba906d8737dcc1b6264.jpg
Москва, 25 окт - РИА Новости. "Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным государственным унитарным предприятием "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива... Определить предельным сроком... 1 декабря 2023 года", - говорится в документе.
https://realty.ria.ru/20221021/most-1825723832.html
россия
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_e1f1405a449c06a45e5ad5b6ca85a4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, керченский пролив, крымская железная дорога, крымский мост
Россия, Керченский пролив, Крымская железная дорога, Крымский мост
23:09 25.10.2022
 
"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста

"Нижнеангарсктрансстрой" восстановит ж/д часть Крымского моста до 1 декабря 2023 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 25 окт - РИА Новости. "Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным государственным унитарным предприятием "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива... Определить предельным сроком... 1 декабря 2023 года", - говорится в документе.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:27
На Крымском мосту работают 400 человек, задействовано 40 единиц техники
 
РоссияКерченский проливКрымская железная дорогаКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала