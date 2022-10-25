https://ria.ru/20221025/most-1826786392.html

"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста

"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста - РИА Новости, 25.10.2022

"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением ж/д части Крымского моста

"Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:09

2022-10-25T23:09

2022-10-25T23:09

россия

керченский пролив

крымская железная дорога

крымский мост

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Москва, 25 окт - РИА Новости. "Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным государственным унитарным предприятием "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива... Определить предельным сроком... 1 декабря 2023 года", - говорится в документе.

https://realty.ria.ru/20221021/most-1825723832.html

россия

керченский пролив

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Евгения Нефедова

россия, керченский пролив, крымская железная дорога, крымский мост