Рейтинг@Mail.ru
Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота" - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221025/moskva-1826683651.html
Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота"
Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота" - РИА Новости, 25.10.2022
Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота"
Более 500 предметов для творчества принесли москвичи на акцию по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота", которая прошла в столице на прошлой неделе,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826671639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c5ac24e128981ed7d828c7bcbd739e5.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 500 предметов для творчества принесли москвичи на акцию по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота", которая прошла в столице на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Акция по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота" прошла в минувшую субботу в столице. Всего москвичи принесли более 500 предметов для творчества, среди них – наборы для плетения цветными резинками, создания бижутерии, росписи тарелок, алмазной мозаики, вязания, поделок из эпоксидной смолы и мыловарения", - сообщили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что среди прочего москвичи приносили ленты, деревянные заготовки для настенных часов, мыльную основу, эфирные масла, силиконовые молды для мыла, мулине, нитки и кусочки ткани для шитья, пуговицы, гуашь и акриловые краски, салфетки для декупажа, картинки для скрапбукинга и фурнитуру для бижутерии. На свопе оказались даже авторские недошитые платье и костюм."Зеленая суббота" стала отличной альтернативой походу в магазин. Постоянные участники отмечают, что теперь экологичные привычки могут быть выгодными, можно абсолютно безвозмездно взять понравившиеся вещи, а заодно освободить жизненное пространство, отдав что-то ненужное. А функция нетворкинга, очень важная для москвичей, обеспечивается различными активностями, мастер-классами, благодаря которым участники могут проводить здесь свой досуг и приобретать новые навыки", - отметил глава департамента Антон Кульбачевский.
https://realty.ria.ru/20221025/alleya-1826654476.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826671639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e27816247eac61a9475a621d77e9269d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, антон кульбачевский, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Общество
16:34 25.10.2022 (обновлено: 16:35 25.10.2022)
 

Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Акция по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота" в Москве
Акция по обмену товарами для хобби Зеленая суббота в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Акция по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 500 предметов для творчества принесли москвичи на акцию по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота", которая прошла в столице на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Акция по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота" прошла в минувшую субботу в столице. Всего москвичи принесли более 500 предметов для творчества, среди них – наборы для плетения цветными резинками, создания бижутерии, росписи тарелок, алмазной мозаики, вязания, поделок из эпоксидной смолы и мыловарения", - сообщили в пресс-службе.
Велодорожка в Капотне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
15:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы придали новый облик Аллее вязов Зеленограде
В департаменте рассказали, что среди прочего москвичи приносили ленты, деревянные заготовки для настенных часов, мыльную основу, эфирные масла, силиконовые молды для мыла, мулине, нитки и кусочки ткани для шитья, пуговицы, гуашь и акриловые краски, салфетки для декупажа, картинки для скрапбукинга и фурнитуру для бижутерии. На свопе оказались даже авторские недошитые платье и костюм.
"Зеленая суббота" стала отличной альтернативой походу в магазин. Постоянные участники отмечают, что теперь экологичные привычки могут быть выгодными, можно абсолютно безвозмездно взять понравившиеся вещи, а заодно освободить жизненное пространство, отдав что-то ненужное. А функция нетворкинга, очень важная для москвичей, обеспечивается различными активностями, мастер-классами, благодаря которым участники могут проводить здесь свой досуг и приобретать новые навыки", - отметил глава департамента Антон Кульбачевский.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала