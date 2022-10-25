https://ria.ru/20221025/moskva-1826683651.html

Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота"

Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота" - РИА Новости, 25.10.2022

Более 500 предметов для творчества принесли на акцию "Зеленая суббота"

Более 500 предметов для творчества принесли москвичи на акцию по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота", которая прошла в столице на прошлой неделе,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:34

2022-10-25T16:34

2022-10-25T16:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 500 предметов для творчества принесли москвичи на акцию по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота", которая прошла в столице на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Акция по обмену товарами для хобби "Зеленая суббота" прошла в минувшую субботу в столице. Всего москвичи принесли более 500 предметов для творчества, среди них – наборы для плетения цветными резинками, создания бижутерии, росписи тарелок, алмазной мозаики, вязания, поделок из эпоксидной смолы и мыловарения", - сообщили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что среди прочего москвичи приносили ленты, деревянные заготовки для настенных часов, мыльную основу, эфирные масла, силиконовые молды для мыла, мулине, нитки и кусочки ткани для шитья, пуговицы, гуашь и акриловые краски, салфетки для декупажа, картинки для скрапбукинга и фурнитуру для бижутерии. На свопе оказались даже авторские недошитые платье и костюм."Зеленая суббота" стала отличной альтернативой походу в магазин. Постоянные участники отмечают, что теперь экологичные привычки могут быть выгодными, можно абсолютно безвозмездно взять понравившиеся вещи, а заодно освободить жизненное пространство, отдав что-то ненужное. А функция нетворкинга, очень важная для москвичей, обеспечивается различными активностями, мастер-классами, благодаря которым участники могут проводить здесь свой досуг и приобретать новые навыки", - отметил глава департамента Антон Кульбачевский.

https://realty.ria.ru/20221025/alleya-1826654476.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, общество