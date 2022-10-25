https://ria.ru/20221025/moskva-1826442531.html

Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы

Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы - РИА Новости, 25.10.2022

Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы

Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:09

2022-10-25T10:09

2022-10-25T10:09

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общество

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петр бирюков

москва

тинао

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная."Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, тинао