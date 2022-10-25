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Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы - РИА Новости, 25.10.2022
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Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:09
2022-10-25T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
тинао
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная."Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, ТиНАО
10:09 25.10.2022
 
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы

Власти Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВлажная уборка на одной из улиц Москвы
Влажная уборка на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Влажная уборка на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная.
"Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
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