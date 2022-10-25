https://ria.ru/20221025/moskva-1826442531.html
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:09
2022-10-25T10:09
2022-10-25T10:09
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петр бирюков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная."Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, ТиНАО
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Власти Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная.
"Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО
, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.