https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826642065.html

К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция

К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция - РИА Новости, 25.10.2022

К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция

В новый палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция, проверяют документы, несколько палаток загрузили в машины, передает... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:59

2022-10-25T14:59

2022-10-25T14:59

в мире

кишинев

россия

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818367781_0:9:1350:768_1920x0_80_0_0_09a9fa0ed14b408680bc2c90ea690c74.jpg

КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. В новый палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция, проверяют документы, несколько палаток загрузили в машины, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские проверяют сумки и другие вещи протестующих. Манифестанты выражают недовольство, выкрикивают антиправительственные лозунги."Мы видим, что происходит еще одно нарушение права граждан на свободу выражения мнений, свободу собраний. Полиция оказывает давление на протестующих и не сдерживает своих обещаний не разрушать палаточный городок", - прокомментировала ситуацию РИА Новости депутат парламента от партии Коммунистов Диана Караман.Один из офицеров полиции, беседовавший с манифестантами, заверил, что разгона палаточного городка не будет."Проходит стандартная процедура – проверка документов. Мы просим протестующих не нарушать общественный порядок", - сказал полицейский.Во вторник утром манифестанты, ночевавшие в палаточном городке, пикетировали здание генпрокуратуры, требуя отставки руководителя ведомства и представителей всех ветвей власти. Протестующие выражали несогласие с действиями правоохранительных органов. Также митингующие выразили недовольство ростом цен на энергоресурсы.В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824564259.html

https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html

кишинев

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, россия, молдавия