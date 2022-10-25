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К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция - РИА Новости, 25.10.2022
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К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция
К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция - РИА Новости, 25.10.2022
К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция
В новый палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция, проверяют документы, несколько палаток загрузили в машины, передает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:59
2022-10-25T14:59
в мире
кишинев
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. В новый палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция, проверяют документы, несколько палаток загрузили в машины, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские проверяют сумки и другие вещи протестующих. Манифестанты выражают недовольство, выкрикивают антиправительственные лозунги."Мы видим, что происходит еще одно нарушение права граждан на свободу выражения мнений, свободу собраний. Полиция оказывает давление на протестующих и не сдерживает своих обещаний не разрушать палаточный городок", - прокомментировала ситуацию РИА Новости депутат парламента от партии Коммунистов Диана Караман.Один из офицеров полиции, беседовавший с манифестантами, заверил, что разгона палаточного городка не будет."Проходит стандартная процедура – проверка документов. Мы просим протестующих не нарушать общественный порядок", - сказал полицейский.Во вторник утром манифестанты, ночевавшие в палаточном городке, пикетировали здание генпрокуратуры, требуя отставки руководителя ведомства и представителей всех ветвей власти. Протестующие выражали несогласие с действиями правоохранительных органов. Также митингующие выразили недовольство ростом цен на энергоресурсы.В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824564259.html
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в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
14:59 25.10.2022
 
К протестующим в центре Кишинева нагрянула полиция

В палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция

© Sputnik / Родион ПрокаПалаточный городок у здания парламента в Кишиневе
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. В новый палаточный городок протестующей оппозиции в центре Кишинева нагрянула полиция, проверяют документы, несколько палаток загрузили в машины, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские проверяют сумки и другие вещи протестующих. Манифестанты выражают недовольство, выкрикивают антиправительственные лозунги.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:07
Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы
"Мы видим, что происходит еще одно нарушение права граждан на свободу выражения мнений, свободу собраний. Полиция оказывает давление на протестующих и не сдерживает своих обещаний не разрушать палаточный городок", - прокомментировала ситуацию РИА Новости депутат парламента от партии Коммунистов Диана Караман.
Один из офицеров полиции, беседовавший с манифестантами, заверил, что разгона палаточного городка не будет.
"Проходит стандартная процедура – проверка документов. Мы просим протестующих не нарушать общественный порядок", - сказал полицейский.
Во вторник утром манифестанты, ночевавшие в палаточном городке, пикетировали здание генпрокуратуры, требуя отставки руководителя ведомства и представителей всех ветвей власти. Протестующие выражали несогласие с действиями правоохранительных органов. Также митингующие выразили недовольство ростом цен на энергоресурсы.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:18
Президент Молдавии поблагодарила полицию за разгон акции протеста
В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции частью "гибридной войны"
 
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