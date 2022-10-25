https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html

Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции частью "гибридной войны"

Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции частью "гибридной войны" - РИА Новости, 25.10.2022

Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции частью "гибридной войны"

Протесты оппозиции в центре Кишинева являются частью "гибридной войны", заявила во вторник премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:34

2022-10-25T11:34

2022-10-25T11:36

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кишинев

наталья гаврилица

илан шор

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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Протесты оппозиции в центре Кишинева являются частью "гибридной войны", заявила во вторник премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок ("Городок Перемен"), напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты."То, что произошло в воскресенье на улицах Кишинева, — это не акция протеста, это не реализация гражданского права, это элемент "гибридной войны" против страны, народа и конституционного строя. Молдавия как никогда имеет поддержку внешних партнеров, в том числе со стороны привлечения к ответственности тех, кто ограбил страну и ее народ, у них нет шансов дестабилизировать Молдову на украденные деньги", - заявила Гаврилица в видеообращении, которое она разместила на своей официальной странице в соцсетях.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Илан Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, наталья гаврилица, илан шор