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Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз" - РИА Новости, 25.10.2022
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Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз"
Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз" - РИА Новости, 25.10.2022
Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз"
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обеспечить поставки газа напрямую в Приднестровье не получится до тех пор, пока там не будут проведены также РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:28
2022-10-25T09:28
жкх
наталья гаврилица
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
молдовагаз
газпром
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обеспечить поставки газа напрямую в Приднестровье не получится до тех пор, пока там не будут проведены также лицензирование и сертификация оператора газотранспортной системы."До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Республики Молдова не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, "напрямую" обеспечить поставки газа в регион невозможно", - написал Чебан в Telegram-канале.Он отметил, что при осуществлении поставок природного газа "Молдовагаз" руководствуется исключительно законодательством Молдавии и международными нормами регулирования в области энергетики.Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил в ноябре прошлого года, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики. В НАРЭ отметили, что не могут выдать лицензию газотранспортой компании.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221020/gaz-1825525006.html
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жкх, наталья гаврилица, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, молдовагаз, газпром, вадим красносельский, в мире
ЖКХ, Наталья Гаврилица, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Тирасполь, Молдовагаз, Газпром, Вадим Красносельский, В мире
09:28 25.10.2022
 
Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз"

Глава "Молдовагаза" Чебан: обеспечить поставки газа в ПМР напрямую невозможно

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обеспечить поставки газа напрямую в Приднестровье не получится до тех пор, пока там не будут проведены также лицензирование и сертификация оператора газотранспортной системы.
"До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Республики Молдова не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, "напрямую" обеспечить поставки газа в регион невозможно", - написал Чебан в Telegram-канале.
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Он отметил, что при осуществлении поставок природного газа "Молдовагаз" руководствуется исключительно законодательством Молдавии и международными нормами регулирования в области энергетики.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил в ноябре прошлого года, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики. В НАРЭ отметили, что не могут выдать лицензию газотранспортой компании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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