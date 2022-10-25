https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826434909.html

Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз"

Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз" - РИА Новости, 25.10.2022

Обеспечить поставки газа напрямую в ПМР невозможно, заявил "Молдовагаз"

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обеспечить поставки газа напрямую в Приднестровье не получится до тех пор, пока там не будут проведены также РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

жкх

наталья гаврилица

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

молдовагаз

газпром

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обеспечить поставки газа напрямую в Приднестровье не получится до тех пор, пока там не будут проведены также лицензирование и сертификация оператора газотранспортной системы."До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Республики Молдова не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, "напрямую" обеспечить поставки газа в регион невозможно", - написал Чебан в Telegram-канале.Он отметил, что при осуществлении поставок природного газа "Молдовагаз" руководствуется исключительно законодательством Молдавии и международными нормами регулирования в области энергетики.Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил в ноябре прошлого года, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики. В НАРЭ отметили, что не могут выдать лицензию газотранспортой компании.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221020/gaz-1825525006.html

https://ria.ru/20221024/rossiya-1826367601.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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