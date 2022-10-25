https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826754687.html

В ГД предложили не призывать по частичной мобилизации неслуживших россиян

В ГД предложили не призывать по частичной мобилизации неслуживших россиян - РИА Новости, 25.10.2022

В ГД предложили не призывать по частичной мобилизации неслуживших россиян

В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в закон о... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:15

2022-10-25T19:15

2022-10-25T23:59

госдума рф

россия

украина

частичная мобилизация в россии

кпрф

михаил матвеев

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в закон о мобилизации внес депутат Госдумы Михаил Матвеев. Кроме того, депутат внес в Госдуму второй законопроект, предлагающий освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Таким образом, в армию попадет примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Шойгу подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно за две недели, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, украина, частичная мобилизация в россии, кпрф, михаил матвеев