https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Ряду призванных в рамках частичной мобилизации на Чукотке выдали бывшую в употреблении форму для учебы на полигоне, но перед отъездом оттуда всех переоденут по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:20
2022-10-25T08:20
2022-10-25T08:26
общество
роман копин
чукотка
частичная мобилизация в россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Ряду призванных в рамках частичной мобилизации на Чукотке выдали бывшую в употреблении форму для учебы на полигоне, но перед отъездом оттуда всех переоденут по нормативам, сообщил глава региона Роман Копин."Получили сообщение от жен мобилизованных, что в части парням выдали некачественную форму, "с чужого плеча". Связались с ребятами. С их слов, иногда встречаются комплекты б/у. Они не плохие, но эта форма временная, для учебы на полигоне. Перед убытием из учебной части все будут переодеты по нормам положенности", - написал Копин в своем Telegram-канале.Он отметил, что проверит укомплектованность мобилизованных и добровольцев, когда посетит место проведения подготовки.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
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общество, роман копин, чукотка, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Роман Копин, Чукотка, Частичная мобилизация в России, Россия
08:20 25.10.2022 (обновлено: 08:26 25.10.2022)
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Чукотский губернатор Копин заявил, что перед отъездом мобилизованных оденут по нормативам