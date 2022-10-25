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Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
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Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Ряду призванных в рамках частичной мобилизации на Чукотке выдали бывшую в употреблении форму для учебы на полигоне, но перед отъездом оттуда всех переоденут по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:20
2022-10-25T08:26
общество
роман копин
чукотка
частичная мобилизация в россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Ряду призванных в рамках частичной мобилизации на Чукотке выдали бывшую в употреблении форму для учебы на полигоне, но перед отъездом оттуда всех переоденут по нормативам, сообщил глава региона Роман Копин."Получили сообщение от жен мобилизованных, что в части парням выдали некачественную форму, "с чужого плеча". Связались с ребятами. С их слов, иногда встречаются комплекты б/у. Они не плохие, но эта форма временная, для учебы на полигоне. Перед убытием из учебной части все будут переодеты по нормам положенности", - написал Копин в своем Telegram-канале.Он отметил, что проверит укомплектованность мобилизованных и добровольцев, когда посетит место проведения подготовки.
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общество, роман копин, чукотка, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Роман Копин, Чукотка, Частичная мобилизация в России, Россия
08:20 25.10.2022 (обновлено: 08:26 25.10.2022)
 
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных

Чукотский губернатор Копин заявил, что перед отъездом мобилизованных оденут по нормативам

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Ряду призванных в рамках частичной мобилизации на Чукотке выдали бывшую в употреблении форму для учебы на полигоне, но перед отъездом оттуда всех переоденут по нормативам, сообщил глава региона Роман Копин.
"Получили сообщение от жен мобилизованных, что в части парням выдали некачественную форму, "с чужого плеча". Связались с ребятами. С их слов, иногда встречаются комплекты б/у. Они не плохие, но эта форма временная, для учебы на полигоне. Перед убытием из учебной части все будут переодеты по нормам положенности", - написал Копин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проверит укомплектованность мобилизованных и добровольцев, когда посетит место проведения подготовки.
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