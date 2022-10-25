https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html

"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором

"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.10.2022

"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T05:54

2022-10-25T05:54

2022-10-25T06:03

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором, сообщает НАСА.Отмечается, что грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408"."Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского "Космоса-1408", - говорится в сообщении на сайте НАСА.Отмечается, что маневр не повлиял на работу МКС. Без него сближение фрагмента прогнозировалось на расстоянии примерно пяти километров от станции.Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".

https://ria.ru/20220616/mks-1795946712.html

https://ria.ru/20220603/kosmos-1792856394.html

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наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)