Рейтинг@Mail.ru
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.10.2022
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T05:54
2022-10-25T06:03
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792860676_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_3d0ea70979f33db49fa799d120235ca6.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором, сообщает НАСА.Отмечается, что грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408"."Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского "Космоса-1408", - говорится в сообщении на сайте НАСА.Отмечается, что маневр не повлиял на работу МКС. Без него сближение фрагмента прогнозировалось на расстоянии примерно пяти километров от станции.Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".
https://ria.ru/20220616/mks-1795946712.html
https://ria.ru/20220603/kosmos-1792856394.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792860676_1124:493:3198:2048_1920x0_80_0_0_200462f0c786397ec8064bbce56f502f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
05:54 25.10.2022 (обновлено: 06:03 25.10.2022)
 
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором

НАСА: "Прогресс МС-20" помог избежать МКС сближения с обломками другого спутника

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором, сообщает НАСА.
Отмечается, что грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408".
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:13
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
"Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского "Космоса-1408", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
Отмечается, что маневр не повлиял на работу МКС. Без него сближение фрагмента прогнозировалось на расстоянии примерно пяти километров от станции.
Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".
Кадры старта ракеты Союз-2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:35
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура
 
НАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала