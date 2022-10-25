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Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир"
Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир"
Основной плюс предложенной банкам платежной системой "Мир" бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика, в том, что в теории... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:47
2022-10-25T11:47
карта "мир"
технологии
павел шуст
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основной плюс предложенной банкам платежной системой "Мир" бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика, в том, что в теории она сможет работать без интернета, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, публикация технического релиза для банков-участников, то есть необходимой документации по новой технологии, состоялась 25 октября. Также там уточнили, что ее доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии. Конкретное описание ее работы пока не доступно."Основное преимущество генерации QR-кодов на стороне пользователя в том, что для этого смартфон не обязательно должен иметь доступ к интернету. При считывании QR-кода, сгенерированного на стороне магазина, устройство клиента должно быть в сети. Привлекательность этого решения для магазинов будет зависеть от стоимости его использования", - отмечает эксперт.
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карта "мир", технологии, павел шуст
Карта "Мир", Технологии, Павел Шуст
11:47 25.10.2022
 
Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир"

Эксперт Шуст: система "Мир" может предложить оплату по QR-коду без доступа к интернету

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основной плюс предложенной банкам платежной системой "Мир" бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика, в том, что в теории она сможет работать без интернета, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, публикация технического релиза для банков-участников, то есть необходимой документации по новой технологии, состоялась 25 октября. Также там уточнили, что ее доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии. Конкретное описание ее работы пока не доступно.
"Основное преимущество генерации QR-кодов на стороне пользователя в том, что для этого смартфон не обязательно должен иметь доступ к интернету. При считывании QR-кода, сгенерированного на стороне магазина, устройство клиента должно быть в сети. Привлекательность этого решения для магазинов будет зависеть от стоимости его использования", - отмечает эксперт.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:00
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться
 
Карта "Мир"ТехнологииПавел Шуст
 
 
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