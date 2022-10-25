https://ria.ru/20221025/mir-1826478242.html

Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир"

Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт назвал преимущество бесконтактной оплаты системы "Мир"

Основной плюс предложенной банкам платежной системой "Мир" бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика, в том, что в теории... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:47

карта "мир"

технологии

павел шуст

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основной плюс предложенной банкам платежной системой "Мир" бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика, в том, что в теории она сможет работать без интернета, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, публикация технического релиза для банков-участников, то есть необходимой документации по новой технологии, состоялась 25 октября. Также там уточнили, что ее доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии. Конкретное описание ее работы пока не доступно."Основное преимущество генерации QR-кодов на стороне пользователя в том, что для этого смартфон не обязательно должен иметь доступ к интернету. При считывании QR-кода, сгенерированного на стороне магазина, устройство клиента должно быть в сети. Привлекательность этого решения для магазинов будет зависеть от стоимости его использования", - отмечает эксперт.

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

карта "мир", технологии, павел шуст