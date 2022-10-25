https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты - РИА Новости, 25.10.2022

Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний, говорится в проекте постановления... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:46

2022-10-25T16:46

2022-10-25T16:48

экономика

технологии

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний, говорится в проекте постановления правительства и пояснительной записке к нему.В пояснительной записке отмечается, что в условиях международных санкций эксплуатанты воздушных судов и организации техобслуживания испытывают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих изделий, произведенных изготовителями, одобренными авиавластями стран-разработчиков авиатехники. А запуск собственного производства части иностранных комплектующих в РФ и проведение сертификационных процедур займет значительное время, превышающее время эксплуатации многих комплектующих изделий."Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок ‎в РФ. В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных ‎к установке на ВС (воздушные суда - ред.) на основании соответствующей документации", - говорится в записке."Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности. Данная мера позволит российским эксплуатантам ВС и организациям по техническому обслуживанию ВС и их компонентов значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка ВС в РФ", - указывается там же.

https://ria.ru/20221024/sukhanov-1826337962.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)