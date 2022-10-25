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Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты - РИА Новости, 25.10.2022
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Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты
Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты - РИА Новости, 25.10.2022
Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты
Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний, говорится в проекте постановления... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:46
2022-10-25T16:48
экономика
технологии
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний, говорится в проекте постановления правительства и пояснительной записке к нему.В пояснительной записке отмечается, что в условиях международных санкций эксплуатанты воздушных судов и организации техобслуживания испытывают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих изделий, произведенных изготовителями, одобренными авиавластями стран-разработчиков авиатехники. А запуск собственного производства части иностранных комплектующих в РФ и проведение сертификационных процедур займет значительное время, превышающее время эксплуатации многих комплектующих изделий."Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок ‎в РФ. В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных ‎к установке на ВС (воздушные суда - ред.) на основании соответствующей документации", - говорится в записке."Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности. Данная мера позволит российским эксплуатантам ВС и организациям по техническому обслуживанию ВС и их компонентов значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка ВС в РФ", - указывается там же.
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экономика, технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
16:46 25.10.2022 (обновлено: 16:48 25.10.2022)
 
Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на импортные самолеты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний, говорится в проекте постановления правительства и пояснительной записке к нему.
В пояснительной записке отмечается, что в условиях международных санкций эксплуатанты воздушных судов и организации техобслуживания испытывают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих изделий, произведенных изготовителями, одобренными авиавластями стран-разработчиков авиатехники. А запуск собственного производства части иностранных комплектующих в РФ и проведение сертификационных процедур займет значительное время, превышающее время эксплуатации многих комплектующих изделий.
"Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок ‎в РФ. В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных ‎к установке на ВС (воздушные суда - ред.) на основании соответствующей документации", - говорится в записке.
"Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности. Данная мера позволит российским эксплуатантам ВС и организациям по техническому обслуживанию ВС и их компонентов значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка ВС в РФ", - указывается там же.
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