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Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/minoborony-1826622757.html
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2022
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении
На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:01
2022-10-25T14:14
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики."Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в министерстве.
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россия, киев, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
14:01 25.10.2022 (обновлено: 14:14 25.10.2022)
 
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.
"Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в министерстве.
Удары расчетов ТОС Солнцепек по району сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:03Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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