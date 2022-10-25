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Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении

Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2022

Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении

На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:01

2022-10-25T14:01

2022-10-25T14:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики."Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20221025/solntsepek-1826599156.html

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россия, киев, вооруженные силы украины, украина, безопасность