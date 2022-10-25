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Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2022
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении
На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:01
2022-10-25T14:01
2022-10-25T14:14
специальная военная операция на украине
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киев
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Купянском направлении, уточнили в Минобороны, противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики."Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
14:01 25.10.2022 (обновлено: 14:14 25.10.2022)
Российские военные отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отбили атаку ВСУ у Куземовки на Купянском направлении