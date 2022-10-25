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Более 5,6 тысяч мигрантов погибли на маршрутах в Европу с 2021 года - РИА Новости, 25.10.2022
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Более 5,6 тысяч мигрантов погибли на маршрутах в Европу с 2021 года
Более 5,6 тысяч мигрантов погибли на маршрутах в Европу с 2021 года - РИА Новости, 25.10.2022
Более 5,6 тысяч мигрантов погибли на маршрутах в Европу с 2021 года
В период с 2021 по октябрь 2022 года на европейских миграционных маршрутах погибли около 5 684 человек, что больше, чем в предыдущие годы, говорится в отчете... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:51
2022-10-25T22:51
в мире
европа
средиземное море
международная организация по миграции
оон
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ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. В период с 2021 по октябрь 2022 года на европейских миграционных маршрутах погибли около 5 684 человек, что больше, чем в предыдущие годы, говорится в отчете "Пропавшие без вести мигранты" Международной организации по миграции ООН (МОМ)."Задокументировано по меньшей мере 5 684 смерти на миграционных маршрутах в Европу и внутри Европы с начала 2021 года, причем все большее число смертей наблюдается на маршрутах через Средиземное море, на сухопутных границах с Европой и внутри континента", - сказано в документе.В отчёте добавляется, что по меньшей мере 252 человека погибли во время предполагаемых принудительных высылок европейскими властями, также известных как "оттеснение", с 2021 года."С 2014 года мы зафиксировали более 29 тысяч смертей во время миграционных поездок в Европу", - приводятся в документе слова одного из авторов проекта, Джулии Блэк.МОМ призывает государства в Европе и за ее пределами принять срочные и конкретные меры для спасения жизней и снижения смертности во время миграционных поездок.
https://ria.ru/20220922/migranty-1818811371.html
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в мире, европа, средиземное море, международная организация по миграции, оон
В мире, Европа, Средиземное море, Международная организация по миграции, ООН
22:51 25.10.2022
 
Более 5,6 тысяч мигрантов погибли на маршрутах в Европу с 2021 года

ООН: более 5,6 тысяч человек погибли на миграционных маршрутах в Европу с 2021 года

© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в медиабанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. В период с 2021 по октябрь 2022 года на европейских миграционных маршрутах погибли около 5 684 человек, что больше, чем в предыдущие годы, говорится в отчете "Пропавшие без вести мигранты" Международной организации по миграции ООН (МОМ).
"Задокументировано по меньшей мере 5 684 смерти на миграционных маршрутах в Европу и внутри Европы с начала 2021 года, причем все большее число смертей наблюдается на маршрутах через Средиземное море, на сухопутных границах с Европой и внутри континента", - сказано в документе.
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В отчёте добавляется, что по меньшей мере 252 человека погибли во время предполагаемых принудительных высылок европейскими властями, также известных как "оттеснение", с 2021 года.
"С 2014 года мы зафиксировали более 29 тысяч смертей во время миграционных поездок в Европу", - приводятся в документе слова одного из авторов проекта, Джулии Блэк.
МОМ призывает государства в Европе и за ее пределами принять срочные и конкретные меры для спасения жизней и снижения смертности во время миграционных поездок.
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В миреЕвропаСредиземное мореМеждународная организация по миграцииООН
 
 
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