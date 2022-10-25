https://ria.ru/20221025/mig-1826616860.html
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 25.10.2022
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:47
2022-10-25T13:47
2022-10-25T13:56
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
вооруженные силы рф
миг-29
безопасность
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7a0be817e7f4fc8e3d667f4a0c371c8a.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства. Кроме того, поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Также уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html
россия
николаевская область
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03a848ec5eddc3855bd5dec09cdd4d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, вооруженные силы рф, миг-29, безопасность, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 25.10.2022 (обновлено: 13:56 25.10.2022)
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Минобороны: ВС России сбили украинский МиГ-29 под Николаевом и поразили вертолеты в ДНР