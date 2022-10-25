https://ria.ru/20221025/mig-1826616860.html

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 25.10.2022

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:47

2022-10-25T13:47

2022-10-25T13:56

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

вооруженные силы рф

миг-29

безопасность

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства. Кроме того, поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Также уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.

https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html

россия

николаевская область

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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