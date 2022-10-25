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ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/mig-1826616860.html
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 25.10.2022
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:47
2022-10-25T13:56
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
вооруженные силы рф
миг-29
безопасность
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства. Кроме того, поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Также уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html
россия
николаевская область
донецкая народная республика
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россия, николаевская область, вооруженные силы рф, миг-29, безопасность, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 25.10.2022 (обновлено: 13:56 25.10.2022)
 
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны: ВС России сбили украинский МиГ-29 под Николаевом и поразили вертолеты в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства. Кроме того, поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Также уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьВооруженные силы РФМиГ-29БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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