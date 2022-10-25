Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826761408.html
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе
Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:50
2022-10-25T19:50
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826439764_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_c00db02e319a6890e67b8c1f7465d662.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в момент взрыва рядом с заминированной машиной проезжал другой автомобиль, который также задело взрывной волной и вырвало дверь."По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - говорится в сообщении силовиков.По уточненным данным пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу.Глава региона Евгений Балицкий ранее заявил, что жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию.
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826626743.html
запорожская область
мелитополь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826439764_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a3d3c7fb5c0bd95740daea712416bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина, В мире
19:50 25.10.2022
 
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Силовые службы Запорожской области опубликовали видео взрыва у телецентра в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в момент взрыва рядом с заминированной машиной проезжал другой автомобиль, который также задело взрывной волной и вырвало дверь.
"По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - говорится в сообщении силовиков.
По уточненным данным пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу.
Глава региона Евгений Балицкий ранее заявил, что жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию.
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:17Специальная военная операция на Украине
При взрыве в Мелитополе повредило несколько десятков квартир
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьМелитопольРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала