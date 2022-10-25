https://ria.ru/20221025/melitopol-1826761408.html

Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022

Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:50

2022-10-25T19:50

2022-10-25T19:50

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в момент взрыва рядом с заминированной машиной проезжал другой автомобиль, который также задело взрывной волной и вырвало дверь."По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - говорится в сообщении силовиков.По уточненным данным пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу.Глава региона Евгений Балицкий ранее заявил, что жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию.

https://ria.ru/20221025/melitopol-1826626743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия, украина, в мире