https://ria.ru/20221025/melitopol-1826761408.html
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе
Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:50
2022-10-25T19:50
2022-10-25T19:50
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
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мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в момент взрыва рядом с заминированной машиной проезжал другой автомобиль, который также задело взрывной волной и вырвало дверь."По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - говорится в сообщении силовиков.По уточненным данным пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу.Глава региона Евгений Балицкий ранее заявил, что жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию.
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826626743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина, В мире
Появились кадры подрыва телецентра в Мелитополе
Силовые службы Запорожской области опубликовали видео взрыва у телецентра в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в момент взрыва рядом с заминированной машиной проезжал другой автомобиль, который также задело взрывной волной и вырвало дверь.
"По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - говорится в сообщении силовиков.
По уточненным данным пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу.
Глава региона Евгений Балицкий
ранее заявил, что жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию.