https://ria.ru/20221025/melitopol-1826721767.html
Люди, устроившие взрыв в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения
Люди, устроившие взрыв в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения - РИА Новости, 25.10.2022
Люди, устроившие взрыв в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения
Злоумышленники, причастные к взрыву самодельного взрывного устройства в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения, их ищут по ориентировкам, сообщил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:49
2022-10-25T17:49
2022-10-25T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Злоумышленники, причастные к взрыву самодельного взрывного устройства в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения, их ищут по ориентировкам, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что есть видеонаблюдение. И сейчас по ориентировкам их ищут, чтобы схватить", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
2022-10-25T17:49
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
Люди, устроившие взрыв в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения
Замглавы ВГА Рогов: причастные к взрыву в Мелитополе люди попали на кадры видеонаблюдения