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Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:45
2022-10-25T16:45
2022-10-25T16:45
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению", - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по Мелитополю.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
2022-10-25T16:45
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия, Запорожская область
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
Глава УВД Жидков: шесть человек, в том числе ребенок пострадали от взрыва в Мелитополе