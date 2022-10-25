https://ria.ru/20221025/melitopol-1826692599.html

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе

Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:45

2022-10-25T16:45

2022-10-25T16:45

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению", - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по Мелитополю.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-25T16:45 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, происшествия, запорожская область, видео