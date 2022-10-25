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Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826692599.html
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:45
2022-10-25T16:45
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению", - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по Мелитополю.
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
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мелитополь, происшествия, запорожская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия, Запорожская область
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
2022-10-25T16:45
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PT0M11S
16:45 25.10.2022
 
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от взрыва в Мелитополе

Глава УВД Жидков: шесть человек, в том числе ребенок пострадали от взрыва в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
"В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению", - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по Мелитополю.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольПроисшествияЗапорожская область
 
 
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