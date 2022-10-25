https://ria.ru/20221025/melitopol-1826573226.html

Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий

Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.10.2022

Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий

Все повреждения, причиненные взрывом у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, устранят в ближайшее время, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:23

2022-10-25T12:23

2022-10-25T12:44

евгений балицкий

мелитополь

запорожская область

россия

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Все повреждения, причиненные взрывом у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, устранят в ближайшее время, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Он прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа", где утром во вторник произошел теракт."Сегодня будут проведены уже мероприятия по оценке ущерба и быстрому ремонту, чтобы люди могли как можно быстрее приступить к работе в комфортных условиях. Штаб продолжает работать, соответственно, в ближайшее время устраним неполадки все, которые причинены, все эти повреждения", - сказал Балицкий на месте ЧП.Он добавил, что журналистов, которые работают в медиахолдинге, пока отселят."Важно, чтобы телекомпания продолжала работать, чтобы все понимали, что ни радио, ни телекомпания, никто не сломился, никто не испугался. Здесь трусов нет, все трусы уже уехали", - добавил Балицкий.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.

https://ria.ru/20221025/melitopol-1826479015.html

https://ria.ru/20221025/sk-1826459526.html

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евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, россия, происшествия