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Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.10.2022
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Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий
Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.10.2022
Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий
Все повреждения, причиненные взрывом у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, устранят в ближайшее время, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:23
2022-10-25T12:44
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
россия
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Все повреждения, причиненные взрывом у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, устранят в ближайшее время, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Он прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа", где утром во вторник произошел теракт."Сегодня будут проведены уже мероприятия по оценке ущерба и быстрому ремонту, чтобы люди могли как можно быстрее приступить к работе в комфортных условиях. Штаб продолжает работать, соответственно, в ближайшее время устраним неполадки все, которые причинены, все эти повреждения", - сказал Балицкий на месте ЧП.Он добавил, что журналистов, которые работают в медиахолдинге, пока отселят."Важно, чтобы телекомпания продолжала работать, чтобы все понимали, что ни радио, ни телекомпания, никто не сломился, никто не испугался. Здесь трусов нет, все трусы уже уехали", - добавил Балицкий.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.
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евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, россия, происшествия
Евгений Балицкий, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Происшествия
12:23 25.10.2022 (обновлено: 12:44 25.10.2022)
 
Последствия взрыва в Мелитополе устранят в ближайшее время, заявил Балицкий

Балицкий: последствия взрыва у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе устранят в ближайшее время

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Здание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Все повреждения, причиненные взрывом у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, устранят в ближайшее время, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа", где утром во вторник произошел теракт.
Обломки у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника "ЗаМедиа"
"Сегодня будут проведены уже мероприятия по оценке ущерба и быстрому ремонту, чтобы люди могли как можно быстрее приступить к работе в комфортных условиях. Штаб продолжает работать, соответственно, в ближайшее время устраним неполадки все, которые причинены, все эти повреждения", - сказал Балицкий на месте ЧП.
Он добавил, что журналистов, которые работают в медиахолдинге, пока отселят.
"Важно, чтобы телекомпания продолжала работать, чтобы все понимали, что ни радио, ни телекомпания, никто не сломился, никто не испугался. Здесь трусов нет, все трусы уже уехали", - добавил Балицкий.
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.
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Евгений БалицкийМелитопольЗапорожская областьРоссияПроисшествия
 
 
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