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СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826493421.html
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:09
2022-10-25T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. По данным властей, пострадали пять человек – сотрудники "ЗаТВ" и другие мирные жители."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедших событий, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе Следственного комитета.
мелитополь
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
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происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
2022-10-25T12:09
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12:09 25.10.2022
 
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе

СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, где пострадали пять человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. По данным властей, пострадали пять человек – сотрудники "ЗаТВ" и другие мирные жители.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедших событий, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе Следственного комитета.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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