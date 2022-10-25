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СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе

СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022

СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе

Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:09

2022-10-25T12:09

2022-10-25T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. По данным властей, пострадали пять человек – сотрудники "ЗаТВ" и другие мирные жители."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедших событий, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе Следственного комитета.

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-25T12:09 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), видео