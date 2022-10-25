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СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:09
2022-10-25T12:09
2022-10-25T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует взрыв, произошедший возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. По данным властей, пострадали пять человек – сотрудники "ЗаТВ" и другие мирные жители."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедших событий, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе Следственного комитета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
2022-10-25T12:09
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, где пострадали пять человек