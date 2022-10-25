https://ria.ru/20221025/melitopol-1826479015.html

При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника "ЗаМедиа"

При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника "ЗаМедиа" - РИА Новости, 25.10.2022

При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника "ЗаМедиа"

Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения в результате взрыва у телекомпании в Мелитополе, их состояние нормальное, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:49

2022-10-25T11:49

2022-10-25T11:49

специальная военная операция на украине

александр малькевич

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения в результате взрыва у телекомпании в Мелитополе, их состояние нормальное, сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль."Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, все нормально", - сказал Малькевич.Городские власти ранее сообщали о пяти пострадавших при взрыве, в том числе одном госпитализированном.Зампред комиссии ОП РФ обратил внимание, что удары по гражданским объектам в новых регионах России происходят не впервые за последние дни: 20 октября - Херсон, 25 октября - Мелитополь."Это тенденция мне понятна, их ненависть и одновременно боязнь", - отметил собеседник агентства.В Херсоне, по данным местных властей, удар по гражданской переправе был нанесен кассетными ракетами американской РСЗО HIMARS, начиненными осколочным элементами для большего поражающего эффекта.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.Как заявлял замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, украинские войска при обстреле переправы били целенаправленно по журналистам.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

мелитополь

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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-25T11:49 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр малькевич, мелитополь, запорожская область, происшествия