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В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.10.2022
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:56
2022-10-25T08:56
2022-10-25T09:52
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города."В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв", - говорится в сообщении. По данным администрации, информация о случившемся уточняется.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
2022-10-25T08:56
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
08:56 25.10.2022 (обновлено: 09:52 25.10.2022)
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Администрация Мелитополя сообщила о сильном взрыве в городе