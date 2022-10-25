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В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826429218.html
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.10.2022
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:56
2022-10-25T09:52
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города."В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв", - говорится в сообщении. По данным администрации, информация о случившемся уточняется.
мелитополь
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
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мелитополь, запорожская область, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города.
2022-10-25T08:56
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08:56 25.10.2022 (обновлено: 09:52 25.10.2022)
 
В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Администрация Мелитополя сообщила о сильном взрыве в городе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал сильный взрыв, сообщает пресс-служба администрации города.
"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв", - говорится в сообщении. По данным администрации, информация о случившемся уточняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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