https://ria.ru/20221025/mayning-1826720462.html

Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса

Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса - РИА Новости, 25.10.2022

Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса

Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:45

2022-10-25T17:45

2022-10-25T17:45

в мире

майя санду

вадим красносельский

молдавия

румыния

кишинев

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).Ранее президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза обязала правительство принять срочные меры по экономии электроэнергии."Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании", - говорится в решении КЧС.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Двадцать первого октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы - 235 Мвт/ч - электроэнергии в Румынии по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.

https://ria.ru/20221020/krizis-1825358297.html

https://ria.ru/20221024/pereboi-1826314594.html

молдавия

румыния

кишинев

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в мире, майя санду, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев