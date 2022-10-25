Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/mayning-1826720462.html
Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса
Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса
Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:45
2022-10-25T17:45
в мире
майя санду
вадим красносельский
молдавия
румыния
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760229590_0:206:3149:1977_1920x0_80_0_0_a3fa242379dc72c57c0a954e420db3d0.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).Ранее президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза обязала правительство принять срочные меры по экономии электроэнергии."Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании", - говорится в решении КЧС.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Двадцать первого октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы - 235 Мвт/ч - электроэнергии в Румынии по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
https://ria.ru/20221020/krizis-1825358297.html
https://ria.ru/20221024/pereboi-1826314594.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760229590_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_37f03fb8350198afd585c9f99d06ec29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Майя Санду, Вадим Красносельский, Молдавия, Румыния, Кишинев
17:45 25.10.2022
 
Власти Молдавии запретили майнинг из-за энергокризиса

В Молдавии Комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила майнинг из-за энергокризиса

© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
Майнинговая ферма. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Ранее президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза обязала правительство принять срочные меры по экономии электроэнергии.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:40
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
"Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании", - говорится в решении КЧС.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Двадцать первого октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы - 235 Мвт/ч - электроэнергии в Румынии по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:57
Украинцы скупают генераторы, свечи и фонарики из-за перебоев со светом
 
В миреМайя СандуВадим КрасносельскийМолдавияРумынияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала