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Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь - РИА Новости, 25.10.2022
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь
Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:46
2022-10-25T07:46
2022-10-25T07:52
происшествия
жилье
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске", - говорится в сообщении.Семья перечислено по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды. Средства поступят на их счет до конца сегодняшнего дня. В понедельник пострадавшим восстановили утраченные документы.
https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html
https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826257599.html
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происшествия, жилье, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Жилье, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
07:46 25.10.2022 (обновлено: 07:52 25.10.2022)
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь
Двум семьям, пострадавшим при падении Су-30 в Иркутске, перечислили матпомощь