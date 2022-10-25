https://ria.ru/20221025/matpomosch-1826424026.html

Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь

Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь - РИА Новости, 25.10.2022

Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь

Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T07:46

2022-10-25T07:46

2022-10-25T07:52

происшествия

жилье

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске", - говорится в сообщении.Семья перечислено по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды. Средства поступят на их счет до конца сегодняшнего дня. В понедельник пострадавшим восстановили утраченные документы.

https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html

https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826257599.html

иркутск

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происшествия, жилье, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске