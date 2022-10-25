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Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь - РИА Новости, 25.10.2022
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Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь - РИА Новости, 25.10.2022
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь
Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:46
2022-10-25T07:52
происшествия
жилье
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске", - говорится в сообщении.Семья перечислено по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды. Средства поступят на их счет до конца сегодняшнего дня. В понедельник пострадавшим восстановили утраченные документы.
https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html
https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826257599.html
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происшествия, жилье, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Жилье, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
07:46 25.10.2022 (обновлено: 07:52 25.10.2022)
 
Пострадавшим при падении самолета в Иркутске перечислили матпомощь

Двум семьям, пострадавшим при падении Су-30 в Иркутске, перечислили матпомощь

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ на месте падения самолета Су-30 в Иркутске
Сотрудники СК РФ на месте падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудники СК РФ на месте падения самолета Су-30 в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Двум семьям, которые жили в доме, разрушенном при падении Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
"Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске", - говорится в сообщении.
Семья перечислено по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды. Средства поступят на их счет до конца сегодняшнего дня. В понедельник пострадавшим восстановили утраченные документы.
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:46Иркутская область
Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября
 
ПроисшествияЖильеИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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