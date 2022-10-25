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Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова - РИА Новости, 25.10.2022
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Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова - РИА Новости, 25.10.2022
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова
Пассажиру автобуса, который попал в ДТП с участием автомобиля сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребовалась медпомощь, следует из... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:12
2022-10-25T14:12
происшествия
авто
денис мантуров
россия
москва
мосгортранс
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пассажиру автобуса, который попал в ДТП с участием автомобиля сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребовалась медпомощь, следует из ответа пресс-службы Мосгортранса корреспонденту РИА Новости.Ранее представитель Евгения Мантурова сообщил РИА Новости, что автомобиль сына члена кабмина РФ попал в ДТП с автобусом в районе Люблино в Москве. Согласно его данным, столкновение "произошло на низкой скорости", по предварительной информации, пострадавших не было. При этом он пообещал поддержку, "если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь"."Сегодня около 11.55 в районе дома 33 по Краснодарской улице, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 228 маршрута. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса, отвечая на просьбу корреспондента агентства прокомментировать ситуацию по ДТП с участием машины Мантурова-младшего.В ведомстве добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, авто, денис мантуров, россия, москва, мосгортранс, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Денис Мантуров, Россия, Москва, Мосгортранс, ГИБДД МВД РФ
14:12 25.10.2022
 
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова

Пассажиру автобуса, попавшего в ДТП с машиной сына Мантурова, потребовалась медпомощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пассажиру автобуса, который попал в ДТП с участием автомобиля сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребовалась медпомощь, следует из ответа пресс-службы Мосгортранса корреспонденту РИА Новости.
Ранее представитель Евгения Мантурова сообщил РИА Новости, что автомобиль сына члена кабмина РФ попал в ДТП с автобусом в районе Люблино в Москве. Согласно его данным, столкновение "произошло на низкой скорости", по предварительной информации, пострадавших не было. При этом он пообещал поддержку, "если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь".
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"Сегодня около 11.55 в районе дома 33 по Краснодарской улице, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 228 маршрута. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса, отвечая на просьбу корреспондента агентства прокомментировать ситуацию по ДТП с участием машины Мантурова-младшего.
В ведомстве добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоДенис МантуровРоссияМоскваМосгортрансГИБДД МВД РФ
 
 
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