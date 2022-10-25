https://ria.ru/20221025/manturov-1826625513.html
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова - РИА Новости, 25.10.2022
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова
Пассажиру автобуса, который попал в ДТП с участием автомобиля сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребовалась медпомощь, следует из... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:12
2022-10-25T14:12
2022-10-25T14:12
происшествия
авто
денис мантуров
россия
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мосгортранс
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пассажиру автобуса, который попал в ДТП с участием автомобиля сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребовалась медпомощь, следует из ответа пресс-службы Мосгортранса корреспонденту РИА Новости.Ранее представитель Евгения Мантурова сообщил РИА Новости, что автомобиль сына члена кабмина РФ попал в ДТП с автобусом в районе Люблино в Москве. Согласно его данным, столкновение "произошло на низкой скорости", по предварительной информации, пострадавших не было. При этом он пообещал поддержку, "если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь"."Сегодня около 11.55 в районе дома 33 по Краснодарской улице, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 228 маршрута. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса, отвечая на просьбу корреспондента агентства прокомментировать ситуацию по ДТП с участием машины Мантурова-младшего.В ведомстве добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20221023/dtp-1825992423.html
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происшествия, авто, денис мантуров, россия, москва, мосгортранс, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Денис Мантуров, Россия, Москва, Мосгортранс, ГИБДД МВД РФ
Пассажиру автобуса потребовалась помощь после ДТП с машиной сына Мантурова
Пассажиру автобуса, попавшего в ДТП с машиной сына Мантурова, потребовалась медпомощь