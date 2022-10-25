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ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов
ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов - РИА Новости, 25.10.2022
ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:19
2022-10-25T23:19
2022-10-25T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.50 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (восемь снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов натовского калибра