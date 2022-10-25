https://ria.ru/20221025/lnr-1826787254.html

ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов

ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов - РИА Новости, 25.10.2022

ВСУ выпустили по Рубежному восемь снарядов

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:19

2022-10-25T23:19

2022-10-25T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.50 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (восемь снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рубежное

луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, нато