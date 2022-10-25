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Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/lnr-1826721353.html
Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ
Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ
Украинские силовики открыли огонь по городу Новодружеск в Луганской Народной Республике, погибла местная жительница, сообщает администрация Лисичанска, в чьем... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:47
2022-10-25T17:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по городу Новодружеск в Луганской Народной Республике, погибла местная жительница, сообщает администрация Лисичанска, в чьем административном подчинении находится этот населенный пункт."Центр Новодружеска попал под обстрел укронацисткой артиллерии. Удары пришлись по домам на улице Мира и улице Ленина. Жилые строения пострадали; выбиты стекла, повреждены стены. Во время удара пострадала женщина. От полученных ран она, к сожалению, скончалась. Террористические войска киевского режима себе не изменяют – бьют по мирным объектам", - говорится в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20221025/skhron-1826637669.html
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луганская народная республика, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск
17:47 25.10.2022 (обновлено: 17:48 25.10.2022)
 
Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ

Администрация Лисичанска сообщила о гибели одной жительницы при обстреле Новодружеска ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по городу Новодружеск в Луганской Народной Республике, погибла местная жительница, сообщает администрация Лисичанска, в чьем административном подчинении находится этот населенный пункт.
"Центр Новодружеска попал под обстрел укронацисткой артиллерии. Удары пришлись по домам на улице Мира и улице Ленина. Жилые строения пострадали; выбиты стекла, повреждены стены. Во время удара пострадала женщина. От полученных ран она, к сожалению, скончалась. Террористические войска киевского режима себе не изменяют – бьют по мирным объектам", - говорится в Telegram-канале администрации.
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