https://ria.ru/20221025/lnr-1826721353.html

Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ

Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Один человек погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР со стороны ВСУ

Украинские силовики открыли огонь по городу Новодружеск в Луганской Народной Республике, погибла местная жительница, сообщает администрация Лисичанска, в чьем... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:47

2022-10-25T17:47

2022-10-25T17:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по городу Новодружеск в Луганской Народной Республике, погибла местная жительница, сообщает администрация Лисичанска, в чьем административном подчинении находится этот населенный пункт."Центр Новодружеска попал под обстрел укронацисткой артиллерии. Удары пришлись по домам на улице Мира и улице Ленина. Жилые строения пострадали; выбиты стекла, повреждены стены. Во время удара пострадала женщина. От полученных ран она, к сожалению, скончалась. Террористические войска киевского режима себе не изменяют – бьют по мирным объектам", - говорится в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20221025/skhron-1826637669.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, лисичанск