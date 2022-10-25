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Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Зотолое-2 из РСЗО HIMARS, при обстреле получили повреждения шесть жилых домов и отделение почты,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:38
2022-10-25T14:38
2022-10-25T14:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
сцкк
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Зотолое-2 из РСЗО HIMARS, при обстреле получили повреждения шесть жилых домов и отделение почты, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Золотое-2 с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) погибла мирная жительница 1958 года рождения… а также повреждено шесть жилых домов и отделение почтовой связи", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство ранее во вторник сообщало о разрушении двух жилых домов в результате обстрела Золотого-2 со стороны украинских войск с применением двух ракет из HIMARS.Как рассказал РИА Новости мэр города Первомайск, в административном подчинении которого находится Золотое-2, Сергей Колягин, обстрел произошел вчера, тело погибшей извлечено из-под завалов.
https://ria.ru/20221025/svatovo-1826620977.html
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луганская народная республика, первомайск, сцкк, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск, СЦКК, РСЗО HIMARS
14:38 25.10.2022 (обновлено: 14:40 25.10.2022)
Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ
Представительство ЛНР: мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 из РСЗО HIMARS