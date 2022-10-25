https://ria.ru/20221025/lnr-1826478366.html

На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью

На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью - РИА Новости, 25.10.2022

На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью

Перебои с мобильной связью зафиксированы в северной части Луганской Народной Республики из-за повреждений на линии, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

старобельск

северодонецк

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Перебои с мобильной связью зафиксированы в северной части Луганской Народной Республики из-за повреждений на линии, сообщили журналистам в пресс-службе мобильного оператора "МКС"."В связи с повреждением линии связи в северной части Луганской Народной Республики наблюдается отсутствие сервисов мобильной связи в Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Марковском, Белокуракинском, Беловодском, Меловском, Новопсковском, Троицком районе, Северодонецке и Лисичанске", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.По его словам, на данный момент технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20221025/pozhar-1826410436.html

луганская народная республика

старобельск

северодонецк

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луганская народная республика, старобельск, северодонецк