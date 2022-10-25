Рейтинг@Mail.ru
На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/lnr-1826478366.html
На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью
На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью - РИА Новости, 25.10.2022
На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью
Перебои с мобильной связью зафиксированы в северной части Луганской Народной Республики из-за повреждений на линии, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:47
2022-10-25T11:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
старобельск
северодонецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Перебои с мобильной связью зафиксированы в северной части Луганской Народной Республики из-за повреждений на линии, сообщили журналистам в пресс-службе мобильного оператора "МКС"."В связи с повреждением линии связи в северной части Луганской Народной Республики наблюдается отсутствие сервисов мобильной связи в Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Марковском, Белокуракинском, Беловодском, Меловском, Новопсковском, Троицком районе, Северодонецке и Лисичанске", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.По его словам, на данный момент технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20221025/pozhar-1826410436.html
луганская народная республика
старобельск
северодонецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00fbb58a5f85a7b3b60a7a1551e45a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, старобельск, северодонецк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Старобельск, Северодонецк
11:47 25.10.2022
 
На севере ЛНР заявили о перебоях с мобильной связью

Мобильный оператор "МКС" заявил о перебоях со связью на севере ЛНР

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Перебои с мобильной связью зафиксированы в северной части Луганской Народной Республики из-за повреждений на линии, сообщили журналистам в пресс-службе мобильного оператора "МКС".
"В связи с повреждением линии связи в северной части Луганской Народной Республики наблюдается отсутствие сервисов мобильной связи в Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Марковском, Белокуракинском, Беловодском, Меловском, Новопсковском, Троицком районе, Северодонецке и Лисичанске", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.
По его словам, на данный момент технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.
Погрузка угля на территории шахты в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
00:16
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскСеверодонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала