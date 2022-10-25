https://ria.ru/20221025/lipetsk-1826483549.html

В Липецке отремонтируют Сокольский мост

В Липецке отремонтируют Сокольский мост - РИА Новости, 25.10.2022

В Липецке отремонтируют Сокольский мост

В Липецке в ближайшее время приступят к ремонтным работам Сокольского моста - одного из трех главных путепроводов областного центра, подрядчик уже определен,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:01

2022-10-25T12:01

2022-10-25T12:01

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В Липецке в ближайшее время приступят к ремонтным работам Сокольского моста - одного из трех главных путепроводов областного центра, подрядчик уже определен, стоимость контракта составит более 212 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что мост будет отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчику предстоит отремонтировать деформационные швы, покрытие проезжей части, пролетные строения и тротуары, а также установить ограждение и смонтировать видеонаблюдение. Работы планируется начать в этом году и завершить до конца декабря 2023 года. Движение по мосту на время ремонта частично перекроют."Это очень важный объект для липчан, соединяющий центр Липецка и спальные районы во-первых с густонаселенным микрорайоном "Свободный Сокол", а во-вторых - с восточными воротами города. После ремонта мост станет надёжнее и безопаснее", - сказал АртамоновОн также уточнил, что Сокольский мост был открыт в августе 1976 года. Его длина составляет 500 метров, ширина - более 50 метров.

https://ria.ru/20221024/reka-1826302427.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк