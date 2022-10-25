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В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы

В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы - РИА Новости, 25.10.2022

В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы

Число многодетных семей, имеющих право на льготы по транспортному налогу, увеличится в Воронежской области, сообщает региональное заксобрание. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:26

2022-10-25T17:26

2022-10-25T17:26

общество

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

россия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Число многодетных семей, имеющих право на льготы по транспортному налогу, увеличится в Воронежской области, сообщает региональное заксобрание.Во вторник, 25 октября, депутаты регионального парламента одобрили изменения в закон "О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, эти изменения позволят расширить количество многодетных семей в регионе, которые могут быть освобождены от уплаты транспортного налога.По словам Нетёсова, ранее областным законодательством предоставление льготы было предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей. У этих семей в хозяйстве должны быть легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно."В настоящий момент на территории Воронежской области многодетной признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В целях социальной поддержки многодетных семей и усиления их защищенности было принято решение распространить льготу в виде освобождение от уплаты транспортного налога на все такие семьи. Действие закона касается правоотношений, возникших с 1 января 2022 года", — сказал Владимир Нетёсов.По информации облдумы, освобождение от уплаты налога предоставляется на одного транспортное средство, которое определяет владелец. Потенциальными получателями льготы могут стать около 20 тысяч многодетных семей Воронежской области.Также депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в законодательство, направленные на поддержку детей-сирот, достигших 23 лет. Принятым законом их освободили от платы за пользование специализированным жилым помещением по договору найма.

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https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825693955.html

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общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, россия