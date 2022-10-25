Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20221025/lgoty-1826711466.html
В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы
В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы - РИА Новости, 25.10.2022
В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы
Число многодетных семей, имеющих право на льготы по транспортному налогу, увеличится в Воронежской области, сообщает региональное заксобрание. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:26
2022-10-25T17:26
общество
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
россия
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:103:2727:1637_1920x0_80_0_0_e29ca103bd24d6cb8f6fc1ddde6dd09b.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Число многодетных семей, имеющих право на льготы по транспортному налогу, увеличится в Воронежской области, сообщает региональное заксобрание.Во вторник, 25 октября, депутаты регионального парламента одобрили изменения в закон "О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, эти изменения позволят расширить количество многодетных семей в регионе, которые могут быть освобождены от уплаты транспортного налога.По словам Нетёсова, ранее областным законодательством предоставление льготы было предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей. У этих семей в хозяйстве должны быть легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно."В настоящий момент на территории Воронежской области многодетной признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В целях социальной поддержки многодетных семей и усиления их защищенности было принято решение распространить льготу в виде освобождение от уплаты транспортного налога на все такие семьи. Действие закона касается правоотношений, возникших с 1 января 2022 года", — сказал Владимир Нетёсов.По информации облдумы, освобождение от уплаты налога предоставляется на одного транспортное средство, которое определяет владелец. Потенциальными получателями льготы могут стать около 20 тысяч многодетных семей Воронежской области.Также депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в законодательство, направленные на поддержку детей-сирот, достигших 23 лет. Принятым законом их освободили от платы за пользование специализированным жилым помещением по договору найма.
https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825322968.html
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824569401.html
https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825693955.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_519b5de857c66aeb9e3d216a85ff090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, россия
Общество, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронежская областная Дума, Россия, Воронежская область
17:26 25.10.2022
 
В Воронежской области больше многодетных семей смогут получить льготы

В Воронежской области вырастет число многодетных семей, имеющих право на налоговые льготы

© Depositphotos.com / VitalinkaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Depositphotos.com / Vitalinka
Многодетная семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Число многодетных семей, имеющих право на льготы по транспортному налогу, увеличится в Воронежской области, сообщает региональное заксобрание.
Во вторник, 25 октября, депутаты регионального парламента одобрили изменения в закон "О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, эти изменения позволят расширить количество многодетных семей в регионе, которые могут быть освобождены от уплаты транспортного налога.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 12:14Специальная военная операция на Украине
Саратовские власти установили льготы для семей мобилизованных
По словам Нетёсова, ранее областным законодательством предоставление льготы было предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей. У этих семей в хозяйстве должны быть легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.
"В настоящий момент на территории Воронежской области многодетной признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В целях социальной поддержки многодетных семей и усиления их защищенности было принято решение распространить льготу в виде освобождение от уплаты транспортного налога на все такие семьи. Действие закона касается правоотношений, возникших с 1 января 2022 года", — сказал Владимир Нетёсов.
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:33Специальная военная операция на Украине
Семьи мобилизованных воронежцев получат бесплатную помощь
По информации облдумы, освобождение от уплаты налога предоставляется на одного транспортное средство, которое определяет владелец. Потенциальными получателями льготы могут стать около 20 тысяч многодетных семей Воронежской области.
Также депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в законодательство, направленные на поддержку детей-сирот, достигших 23 лет. Принятым законом их освободили от платы за пользование специализированным жилым помещением по договору найма.
Власти Воронежской области выделили средства на комфортную среду - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:17Воронежская область
Власти Воронежской области выделили средства на комфортную среду
 
Воронежская областьОбществоВладимир НетесовВоронежская областьВоронежская областная ДумаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала