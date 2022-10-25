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Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/kuba-1826264774.html
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе - РИА Новости, 25.10.2022
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе
Туроператоры разъяснили, с какой валютой лучше ехать на Кубу и как оплачивать экскурсии и другие услуги, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:02
2022-10-25T12:27
туризм
туризм
новости - туризм
куба
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры разъяснили, с какой валютой лучше ехать на Кубу и как оплачивать экскурсии и другие услуги, сообщает АТОР.В частности, участники рынка отмечают, что для расчетов на острове необходимы евро, поскольку доллары там не принимают, также подойдет выданный не в РФ "пластик" международных платежных систем. Карты "Мир" на Кубе пока не работают, хотя процесс адаптации российской и кубинской банковской систем планируют завершить до конца года.Кроме того, есть вариант и для тех, кто не хочет носить с собой наличку на отдыхе. Это специальная предоплаченная карта (prepaid card), которую можно приобрести в государственном обменном пункте Cadecas в каждом отеле за наличные евро или "пластик" иностранного банка. Ее номинал — 1000, 500, 200, 100 и 50 у.е., причем пять единиц — это стоимость самой карты. Она неименная и может быть использована в течение двух лет с момента активации для оплаты покупок на территории гостиницы, за ее пределами, в торговых центрах, пунктах проката автомобилей.Еще одна новация коснется правил паспортного контроля. По информации посольства Кубы в Москве, с 1 января 2023 года эта процедура в аэропортах будет проходить по-новому. Пограничники перестанут ставить в паспорта штампы о визите, что ускорит прохождение границы. Данные о въезде и выезде будут заноситься только в электронную систему.В кубинской дипмиссии напомнили, что для въезда россиянам не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни тесты на коронавирус. Однако по-прежнему необходимо заполнить "Санитарную декларацию" на сайте за 72 часа до поездки и не позднее, чем 12 часов после начала поездки.Если не получилось внести данные форму перед отправлением, то есть возможность сделать это уже по прибытии: во всех аэропортах Кубы у туриста будет 30 минут бесплатного Wi-Fi. Электронная форма заменяет бумажную, используемую таможенными, иммиграционными и медицинскими службами.
https://ria.ru/20221005/kuba-1821599600.html
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туризм, новости - туризм, куба, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус в России
12:02 25.10.2022 (обновлено: 12:27 25.10.2022)
 
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе

В АТОР рассказали о правилах въезда, безналичных расчетах и паспортном контроле на Кубе

CC BY 3.0 / Toutaitanous / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY 3.0 / Toutaitanous /
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры разъяснили, с какой валютой лучше ехать на Кубу и как оплачивать экскурсии и другие услуги, сообщает АТОР.
В частности, участники рынка отмечают, что для расчетов на острове необходимы евро, поскольку доллары там не принимают, также подойдет выданный не в РФ "пластик" международных платежных систем.
Карты "Мир" на Кубе пока не работают, хотя процесс адаптации российской и кубинской банковской систем планируют завершить до конца года.
Кроме того, есть вариант и для тех, кто не хочет носить с собой наличку на отдыхе. Это специальная предоплаченная карта (prepaid card), которую можно приобрести в государственном обменном пункте Cadecas в каждом отеле за наличные евро или "пластик" иностранного банка. Ее номинал — 1000, 500, 200, 100 и 50 у.е., причем пять единиц — это стоимость самой карты. Она неименная и может быть использована в течение двух лет с момента активации для оплаты покупок на территории гостиницы, за ее пределами, в торговых центрах, пунктах проката автомобилей.
Еще одна новация коснется правил паспортного контроля. По информации посольства Кубы в Москве, с 1 января 2023 года эта процедура в аэропортах будет проходить по-новому. Пограничники перестанут ставить в паспорта штампы о визите, что ускорит прохождение границы. Данные о въезде и выезде будут заноситься только в электронную систему.
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Если не получилось внести данные форму перед отправлением, то есть возможность сделать это уже по прибытии: во всех аэропортах Кубы у туриста будет 30 минут бесплатного Wi-Fi. Электронная форма заменяет бумажную, используемую таможенными, иммиграционными и медицинскими службами.
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