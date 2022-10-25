https://ria.ru/20221025/kuba-1826264774.html

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе - РИА Новости, 25.10.2022

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на Кубе

Туроператоры разъяснили, с какой валютой лучше ехать на Кубу и как оплачивать экскурсии и другие услуги, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:02

2022-10-25T12:02

2022-10-25T12:27

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры разъяснили, с какой валютой лучше ехать на Кубу и как оплачивать экскурсии и другие услуги, сообщает АТОР.В частности, участники рынка отмечают, что для расчетов на острове необходимы евро, поскольку доллары там не принимают, также подойдет выданный не в РФ "пластик" международных платежных систем. Карты "Мир" на Кубе пока не работают, хотя процесс адаптации российской и кубинской банковской систем планируют завершить до конца года.Кроме того, есть вариант и для тех, кто не хочет носить с собой наличку на отдыхе. Это специальная предоплаченная карта (prepaid card), которую можно приобрести в государственном обменном пункте Cadecas в каждом отеле за наличные евро или "пластик" иностранного банка. Ее номинал — 1000, 500, 200, 100 и 50 у.е., причем пять единиц — это стоимость самой карты. Она неименная и может быть использована в течение двух лет с момента активации для оплаты покупок на территории гостиницы, за ее пределами, в торговых центрах, пунктах проката автомобилей.Еще одна новация коснется правил паспортного контроля. По информации посольства Кубы в Москве, с 1 января 2023 года эта процедура в аэропортах будет проходить по-новому. Пограничники перестанут ставить в паспорта штампы о визите, что ускорит прохождение границы. Данные о въезде и выезде будут заноситься только в электронную систему.В кубинской дипмиссии напомнили, что для въезда россиянам не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни тесты на коронавирус. Однако по-прежнему необходимо заполнить "Санитарную декларацию" на сайте за 72 часа до поездки и не позднее, чем 12 часов после начала поездки.Если не получилось внести данные форму перед отправлением, то есть возможность сделать это уже по прибытии: во всех аэропортах Кубы у туриста будет 30 минут бесплатного Wi-Fi. Электронная форма заменяет бумажную, используемую таможенными, иммиграционными и медицинскими службами.

https://ria.ru/20221005/kuba-1821599600.html

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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