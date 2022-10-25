https://ria.ru/20221025/krym-1826687927.html
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований
Власти Крыма не станут выделать бюджетные средства на новогодние украшения и празднования, крупные детские праздники проводить не рекомендовано, сообщил глава... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:36
общество
владимир константинов
республика крым
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти Крыма не станут выделать бюджетные средства на новогодние украшения и празднования, крупные детские праздники проводить не рекомендовано, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксёновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды. По его словам, не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "жёлтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.Константинов добавил, что запретов на проведение увеселительных мероприятий – корпоративов нет, но призвал предпринимателей подумать о том, насколько это уместно. Он добавил, что лично рекомендовал бы этого не делать.
https://ria.ru/20221025/korporativ-1826466170.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир константинов, республика крым, новый год
Общество, Владимир Константинов, Республика Крым, Новый год
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований из-за спецоперации