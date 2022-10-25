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Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований - РИА Новости, 25.10.2022
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Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований
Власти Крыма не станут выделать бюджетные средства на новогодние украшения и празднования, крупные детские праздники проводить не рекомендовано, сообщил глава... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:36
общество
владимир константинов
республика крым
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти Крыма не станут выделать бюджетные средства на новогодние украшения и празднования, крупные детские праздники проводить не рекомендовано, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксёновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды. По его словам, не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "жёлтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.Константинов добавил, что запретов на проведение увеселительных мероприятий – корпоративов нет, но призвал предпринимателей подумать о том, насколько это уместно. Он добавил, что лично рекомендовал бы этого не делать.
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общество, владимир константинов, республика крым, новый год
Общество, Владимир Константинов, Республика Крым, Новый год
16:36 25.10.2022
 
Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований

Власти Крыма откажутся от финансирования новогодних празднований из-за спецоперации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти Крыма не станут выделать бюджетные средства на новогодние украшения и празднования, крупные детские праздники проводить не рекомендовано, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксёновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды. По его словам, не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "жёлтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.
Константинов добавил, что запретов на проведение увеселительных мероприятий – корпоративов нет, но призвал предпринимателей подумать о том, насколько это уместно. Он добавил, что лично рекомендовал бы этого не делать.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:22
Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов
 
ОбществоВладимир КонстантиновРеспублика КрымНовый год
 
 
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